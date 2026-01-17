'Київ не зможе функціонувати': нардеп описав три сценарії української енергетики

У разі найгіршого сценарію може бути евакуація населення з житлових кварталів, розповів Кіцак.

https://glavred.net/energy/kiev-ne-smozhet-funkcionirovat-nardep-opisal-tri-scenariya-ukrainskoy-energetiki-10733171.html Посилання скопійоване

Нардеп описав три сценарії української енергетики / Колаж: Главред, фото: УНІАН, freepik.com, facebook.com/bohdan.kytsak

Що сказав Богдан Кицак:

Яким буде оптимістичний сценарій майбутнього української енергетики

Яким буде реалістичний сценарій майбутнього української енергетики

Яким буде негативний сценарій майбутнього української енергетики

Російські удари по українській енергетиці можуть відбуватися за трьома сценаріями: оптимістичним, реалістичним і негативним. Для кожного з них повинен існувати протокол дій. Про це в інтерв'ю на YouTube-каналі "Суперпозиція" розповів народний депутат Богдан Кицак.

За його словами, оптимістичний сценарій передбачає, що Росія в подальшому не здійснить жодної атаки на критичну інфраструктуру, і це дасть можливість енергетикам відновити її роботу.

відео дня

"Є більш реалістичний сценарій: що Росія рано чи пізно здійснить знову ряд атак... Це ускладнює ситуацію з відновленням і погіршує ситуацію в цілому", - зазначив нардеп.

Водночас існує і гірший сценарій, згідно з яким, як пояснив Кіцак, Росія до кінця зими цілеспрямовано зруйнує всі генеруючі потужності України, в результаті чого такі великі міста, як Київ, не зможуть функціонувати.

"За найгіршого сценарію можливі і евакуація населення з житлових кварталів, і низка інших моментів, таких як розрив мереж та інші супутні наслідки", - додав він.

Дивіться заяву нардепа

Цілі ударів РФ: заява експерта

Керівник Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначив, що атаки Росії мають системний характер і націлені на розхитування української енергомережі. За його словами, мета таких ударів — дестабілізувати роботу системи, викликати тривожні настрої в суспільстві і підірвати соціальну стабільність, використовуючи енергетику як засіб тиску на керівництво країни.

Ситуація в енергетиці — новини за темою

Як раніше писав Главред, після нічних атак противника на об'єкти енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися споживачі в Житомирській і Харківській областях.

Нагадаємо, що за словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, енергетична ситуація в столиці зараз є безпрецедентно складною і раніше з подібними викликами Київ не стикався.

У Києві без теплопостачання залишаються 50 будинків, після атаки ворога на критичну інфраструктуру 9 січня, повідомив мер Віталій Кличко.

Інші новини:

Хто такий Богдан Кицак? Кицак Богдан Вікторович (нар. 2 вересня 1992, м. Бердичів, Житомирська область) - український педагог, громадський діяч, народний депутат України 9-го скликання. Він також є членом Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред