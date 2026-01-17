'Київ не зможе функціонувати': нардеп описав три сценарії української енергетики

Що сказав Богдан Кицак:
Російські удари по українській енергетиці можуть відбуватися за трьома сценаріями: оптимістичним, реалістичним і негативним. Для кожного з них повинен існувати протокол дій. Про це в інтерв'ю на YouTube-каналі "Суперпозиція" розповів народний депутат Богдан Кицак.
За його словами, оптимістичний сценарій передбачає, що Росія в подальшому не здійснить жодної атаки на критичну інфраструктуру, і це дасть можливість енергетикам відновити її роботу.
"Є більш реалістичний сценарій: що Росія рано чи пізно здійснить знову ряд атак... Це ускладнює ситуацію з відновленням і погіршує ситуацію в цілому", - зазначив нардеп.
Водночас існує і гірший сценарій, згідно з яким, як пояснив Кіцак, Росія до кінця зими цілеспрямовано зруйнує всі генеруючі потужності України, в результаті чого такі великі міста, як Київ, не зможуть функціонувати.
"За найгіршого сценарію можливі і евакуація населення з житлових кварталів, і низка інших моментів, таких як розрив мереж та інші супутні наслідки", - додав він.
Цілі ударів РФ: заява експерта
Керівник Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначив, що атаки Росії мають системний характер і націлені на розхитування української енергомережі. За його словами, мета таких ударів — дестабілізувати роботу системи, викликати тривожні настрої в суспільстві і підірвати соціальну стабільність, використовуючи енергетику як засіб тиску на керівництво країни.
Як раніше писав Главред, після нічних атак противника на об'єкти енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися споживачі в Житомирській і Харківській областях.
Нагадаємо, що за словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, енергетична ситуація в столиці зараз є безпрецедентно складною і раніше з подібними викликами Київ не стикався.
У Києві без теплопостачання залишаються 50 будинків, після атаки ворога на критичну інфраструктуру 9 січня, повідомив мер Віталій Кличко.
Хто такий Богдан Кицак?
Кицак Богдан Вікторович (нар. 2 вересня 1992, м. Бердичів, Житомирська область) - український педагог, громадський діяч, народний депутат України 9-го скликання. Він також є членом Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, пише Вікіпедія.
