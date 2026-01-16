'Б'ють знову і знову': Зеленський назвав реальний дефіцит електроенергії в Україні

Президент України розповів про поточну ситуацію в енергетиці та її відновлення.

Зеленський розповів про боротьбу за світло / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Ключові тези:

Україна не може покрити третину потреб в електроенергії

Енергетики відновлюють обʼєкти

Понад третину потреб в електроенергії Україна не може покрити. При цьому відновлення об’єктів енергетики відбувається після кожного російського удару. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з чеським колегою Петром Павелом.

За його словами, вчора споживання по всій країні становило близько 18 гігаватів, а можливості системи лише 11 гігават.

"На вчора було так, але з кожним днем ми щось відновлюємо. Де відновлюємо – сказати не можу. Тому що тільки хтось скаже про це – туди б'ють знову і знову", – сказав президент.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Яка ситуація в енергетиці - думка експерта

Експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар сказав, що на відновлення елементів критичної інфраструктури потрібні не години, дні чи тижні, а місяці або й більше.

Він підкреслив, прогнозувати, що "українцям доведеться сидіти без світла по 22 години на добу" - поки рано.

Ситуація зі світлом в Україні - новини за темою

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що в Україні не залишилося жодної електростанції, яка б за час повномасштабної війни не зазнала ударів ворога - з енергосистеми вибиті тисячі мегават потужностей.

Пізніше перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов повідомив, що армія країни-агресора Росії в ніч на 16 січня атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури одразу у кількох областях. Внаслідок обстрілів у низці регіонів є знеструмлення.

Також директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що ситуація з енергопостачанням у Києві зараз критична. Після масованих ударів по ТЕС та морозів електрики вистачає лише на третину міста.

Інші новини:

Про персону: Петр Павел Петр Павел (чеськ. Petr Pavel; нар. 1 листопада 1961, Плана, Чехословаччина) - чеський політик та відставний генерал, Президент Чехії з 9 березня 2023. Голова Військового комітету НАТО з 2015 до 2018 року, до цього - командувач Генерального штабу армії Чеської Республіки з 2012 до 2015 року. Переміг на президентських виборах у січні 2023 року, здобувши 58,32 % голосів у другому турі

