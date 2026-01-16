Рус
До 150 тисяч киян будуть без опалення до весни: експерт назвав, хто в зоні ризику

Сергій Кущ
16 січня 2026, 23:56
Навіть за оптимістичного сценарію процес відновлення може тривати 8–10 місяців.
До 150 тисяч киян будуть без опалення до весни
До 150 тисяч киян будуть без опалення до весни / Колаж Главред, фото: скріншот з відео

Ви дізнаєтеся:

  • Чому тисячі киян будуть без опалення до кінця зими
  • Що потрібно, щоб повернути опалення

Близько 100–150 тисяч киян, у будинках яких через мороз лопнули труби, швидше за все, залишаться без опалення до весни.

З такою заявою в коментарі Вечер.LIVE виступив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його словами, для відновлення необхідно провести повний технічний аудит кожного будинку, а мова йде орієнтовно про 50-100 об'єктів.

Далі необхідне бюджетне фінансування, закупівлі, проектно-кошторисна документація, пошук підрядників через систему Prozorro і виконання капітальних робіт. Навіть за оптимістичного сценарію цей процес може тривати 8–10 місяців, за умови наявності коштів.

"Якщо там невеликий прорив труби десь у коридорі, то можливо їх замінять [відразу]. Але більшість цих будинків, це як мінімум 100-150 тисяч киян, будуть без тепла, і їм потрібно шукати якесь маневрове житло, де вони зможуть бути цієї зими", – вважає Попенко.

Яких наслідків очікувати від нових обстрілів - думка експерта

Главред писав, що, за словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, російські окупанти намагаються зруйнувати всю енергетичну інфраструктуру в Україні. Повний блекаут вони хочуть влаштувати і в Києві. Однак РФ навряд чи зможе повністю "погасити" столицю.

Він стверджує, що зробити це буде дуже важко. Дійсно, можуть бути блекаути в окремих районах Києва, але для цього потрібні цілеспрямовані удари по конкретних об'єктах - підстанціях або вузлах розподілу.

як зігрітися без опалення
як зігрітися без опалення / Інфографіка Главред

Теплопостачання в Києві - останні новини

Раніше повідомлялося, що в столиці тривають безперервні роботи з відновлення інфраструктури, яка постраждала в результаті російських атак в ніч на 9 січня. Комунальні служби працюють в посиленому режимі, щоб якомога швидше повернути тепло і стабільні послуги мешканцям міста.

Нагадаємо, Главред писав, що 9 січня атака росіян на столицю завдала найбільшої шкоди об'єктам критичної інфраструктури. Тому тим, у кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення і тепла, радять зробити це.

Крім того, напередодні стало відомо, що ще не вдалося полагодити ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Ситуація там після атаки Росії дуже складна. Але є надія, що поступово вдасться відновити теплопостачання всім мешканцям Києва.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олег Попенко
