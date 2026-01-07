Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Морози до -20: в "Укренерго" розкрили, чи стануть графіки відключень жорсткішими

Інна Ковенько
7 січня 2026, 13:43
629
Різке похолодання може призвести до додавання ще однієї черги у графіки погодинних відключень.
В "Укренерго" відповіли, чи посилять відключення світла через морози
В "Укренерго" відповіли, чи посилять відключення світла через морози / Колаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • У разі морозів до -20°С графіки відключень можуть посилити
  • Це означає додавання ще однієї черги у графіки відключень
  • Водночас головною загрозою залишаються атаки РФ на енергетичні об’єкти

Якщо температура повітря знизиться на кілька днів до близько -20 градусів, для стабілізації енергосистеми можуть бути посилені обмеження. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

За його словами, у разі різкого похолодання компанія буде змушена посилити заходи балансування. Це може означати додавання ще однієї черги до графіків погодинних відключень.

відео дня

"Для збалансування та забезпечення безаварійної роботи енергосистеми ми будемо змушені дещо посилити заходи обмеження. Орієнтовно - це плюс одна черга до графіків погодинних відключень", - пояснив Зайченко.

Він наголосив, що йдеться виключно про прогноз впливу погодних факторів. Водночас найбільшим ризиком для енергосистеми залишаються можливі удари РФ по енергетичній інфраструктурі, особливо на тлі сильних морозів.

Думка експерта щодо можливого скасування графіків

Експерт з питань житлово-комунального господарства Олег Попенко вважає, що оптимістичні прогнози щодо відмови від графіків відключень електроенергії варто сприймати обережно. За його словами, йдеться не про повне відновлення енергетичної інфраструктури, а передусім про запуск сонячної генерації.

Попенко наголошує, що за умови відсутності нових атак та сприятливої ситуації сонячні електростанції можуть почати працювати приблизно за два місяці, що дозволить частково зменшити дефіцит електроенергії. Водночас експерт сумнівається, що за цей термін вдасться повністю відновити пошкоджену систему.

"Ключове питання - не самі відключення і не швидкість відбудови інфраструктури. Вирішальним фактором є запуск сонячної генерації, який і може дати ефект через два місяці. Але це не означає, що вся система буде відновлена", - пояснив він.

Вимкнення світла в Україні - останні новини

Як писав Главред, у вівторок, 6 січня, в усіх областях України заплановані графіки відключення електроенергії. Водночас зранку після 9:30 у низці областей почали запроваджувати аварійні відключення світла.

Крім того, у разі продовження російських терористичних ударів по енергетичних об'єктах України ситуація в енергосистемі зможе стабілізуватись на початку весни. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Також українцям варто готуватися до того, що графіки відключень електроенергії збережуться щонайменше до початку весни. Суттєвого покращення ситуації в енергосистемі до завершення зимового періоду не очікується.

Морози до -20: в 'Укренерго' розкрили, чи стануть графіки відключень жорсткішими
Черги відключень світла / Інфографика: Главред

Читайте також:

Про персону: Віталій Зайченко

Віталій Зайченко - глава правління "Укренерго". Раніше займав посади інженера служби оптимізації електричних режимів, головного диспетчера та директора з управління обʼєднаною енергосистемою України у компанії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свет Укренерго відключення світла
Новини партнерів

Головне за день

Більше
На Україну насувається найнебезпечніше похолодання: названо дати атаки морозу -20

На Україну насувається найнебезпечніше похолодання: названо дати атаки морозу -20

15:16Синоптик
Коли Росія завдасть нового масованого удару по Україні - названо головну умову

Коли Росія завдасть нового масованого удару по Україні - названо головну умову

15:12Новини
На Україну насувається найнебезпечніше похолодання: названо дати атаки морозу -20

На Україну насувається найнебезпечніше похолодання: названо дати атаки морозу -20

15:10Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 7 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Експерти назвали найгірший режим прання: зіпсує пральну машину і одяг

Експерти назвали найгірший режим прання: зіпсує пральну машину і одяг

Долар рекордно подорожчав, євро злетів слідом: новий курс валют на 7 січня

Долар рекордно подорожчав, євро злетів слідом: новий курс валют на 7 січня

Три знаки зодіаку скоро казково озолотяться: хто стане ще багатшим

Три знаки зодіаку скоро казково озолотяться: хто стане ще багатшим

Україну накриє циклон та Арктичне похолодання: синоптик розповіла, де очікувати на -21

Україну накриє циклон та Арктичне похолодання: синоптик розповіла, де очікувати на -21

Останні новини

15:16

На Україну насувається найнебезпечніше похолодання: названо дати атаки морозу -20

15:12

"Не так, як "треба": Мотря зі "Спіймати Кайдаша" зізналася, чи вільне її серце

15:12

Коли Росія завдасть нового масованого удару по Україні - названо головну умову

15:10

На Україну насувається найнебезпечніше похолодання: названо дати атаки морозу -20

15:01

Розкішна Дженніфер Еністон показала свій прес

2026-й стане переломним: Шапран - про межу, за якою економіка РФ почне ламатися2026-й стане переломним: Шапран - про межу, за якою економіка РФ почне ламатися
14:51

Колись із ним ходили усі гуцули: названо справжній символ сили КарпатВідео

14:45

Морози до -22°C, сніг і хуртовини: на Рівненщині прогнозують небезпечну погоду

14:33

Носило ім'я Леніна 92 роки - яке місто майже століття вшановувало вождя СРСРВідео

14:21

Циклон "ULLI" накрив Житомирщину: синоптикиня попередила про різке погіршення погоди

Реклама
14:19

Дружина аб'юзера Кузі з "Універу" опинилася в лікарні зі зламаним хребтом

14:18

Чому Росія піднімає стратегічну авіацію, але не пускає ракети - розкрито плани Кремля

14:15

Поспішали розлучитися: Ніколь Кідман офіційно знову холостячка

13:57

Про довге прибирання можна забути: який фрукт потрібно ставити в мікрохвильовкуВідео

13:43

Морози до -20: в "Укренерго" розкрили, чи стануть графіки відключень жорсткішими

13:33

Невпізнанна Повалій зі вставними зубами згадала про бога на тлі кремляВідео

13:26

СБУ розслідує знищення кременчуцького заводу, локацію якого публікував місцевий депутат

13:17

Після приголомшливого успіху: на шанувальників "Служниці" чекає друга частинаВідео

12:59

Укрзалізниця запустила платний Wi-Fi у поїздах - скільки коштує і як підключитися

12:53

Масштабна пожежа і вибухи: Сили оборони підірвали нафтобазу та склад росіян

12:45

Війна РФ–НАТО може спалахнути раніше: що розкрив секретний документ Німеччини

Реклама
12:23

Мир і гарантії безпеки для Києва: Буданов заявив про "конкретні результати"

12:10

Китайський гороскоп на завтра 8 грудня: Козлам - помилки, Мавпам - критика

12:06

Чому після прання зникає одна шкарпетка і що з цим робитиВідео

11:56

Радянські підручники й російські фільми: що знайшли в нелегальній школі УПЦ МП

11:52

Путін прирівняв російських окупантів до Бога і заявив про "святу місію" в УкраїніВідео

11:31

На Україну насувається потужний циклон: які регіони заливатиме дощем

11:30

Що можна і не можна говорити під час сварки: експерти розповіли, як не зробити гірше

11:18

Samsung представляє перший у світі 130-дюймовий телевізор Micro RGB з кольорами нового покоління та новим сміливим дизайном новини компанії

11:12

ЗСУ відступили з великого міста на Донеччині - що тепер готує Росія для Донбасу

10:58

Операція із захоплення Мадуро забрала десятки життів: WP розкрило наслідки

10:52

Окупанти рвуться до двох ключових міст України: у ДШВ розкрили план РФ

10:48

"Також із розставаннями": Олена Тополя заговорила про нові відносини

10:43

Коли насправді українці святкували Різдво до 1918 року: історики відповіли

10:33

Усе позаду: у 2026 році удача нарешті посміхнеться 5 знакам зодіаку

10:31

Купівля або залучення військ: Білий дім не виключив жодного сценарію щодо Гренландії

09:50

В Італії зробили категоричну заяву щодо розгортання військ в Україні

09:39

Гороскоп на завтра 8 січня: Тельцям - грандіозний успіх, Рибам - приємна зустріч

09:25

Чоловік-іспанець Ані Лорак публічно розкрив правду про їхній шлюб

08:59

Ситуація критична: у Львові від електрики відключили лікарні та елетротранспорт

08:53

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 7 січня (оновлюється)

Реклама
08:50

Авіація та флот: Бельгія розкрила свою роль у безпеці України

08:50

Про що домовилися в Парижі?Погляд

08:28

Карта Deep State онлайн за 7 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:23

Швеція надасть Україні винищувачі Gripen, але лише за однієї умови

08:21

Як Сили оборони влаштували "спекотні" ночі для РФПогляд

07:56

Гороскоп Таро на завтра 8 січня: Терезам - найгірше позаду, Рибам - зосередитися

07:29

Постраждали діти: російські "Шахеди" пошкодили десятки будинків і школи в Дніпрі

06:54

Армія РФ просунулася на Донбасі та Запоріжжі: що відбувається на фронті

06:20

Ангели перебувають поруч із вами: якому знаку зодіаку усміхнеться доля до кінця зимиВідео

05:55

Жодної розмови без сварки: Руслана розкрила, як прожила 30 років із чоловіком

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новий рік 2026
Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти