Морози до -20: в 'Укренерго' розкрили, чи стануть графіки відключень жорсткішими

Різке похолодання може призвести до додавання ще однієї черги у графіки погодинних відключень.

В "Укренерго" відповіли, чи посилять відключення світла через морози / Колаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Коротко:

У разі морозів до -20°С графіки відключень можуть посилити

Це означає додавання ще однієї черги у графіки відключень

Водночас головною загрозою залишаються атаки РФ на енергетичні об’єкти

Якщо температура повітря знизиться на кілька днів до близько -20 градусів, для стабілізації енергосистеми можуть бути посилені обмеження. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

За його словами, у разі різкого похолодання компанія буде змушена посилити заходи балансування. Це може означати додавання ще однієї черги до графіків погодинних відключень.

"Для збалансування та забезпечення безаварійної роботи енергосистеми ми будемо змушені дещо посилити заходи обмеження. Орієнтовно - це плюс одна черга до графіків погодинних відключень", - пояснив Зайченко.

Він наголосив, що йдеться виключно про прогноз впливу погодних факторів. Водночас найбільшим ризиком для енергосистеми залишаються можливі удари РФ по енергетичній інфраструктурі, особливо на тлі сильних морозів.

Думка експерта щодо можливого скасування графіків

Експерт з питань житлово-комунального господарства Олег Попенко вважає, що оптимістичні прогнози щодо відмови від графіків відключень електроенергії варто сприймати обережно. За його словами, йдеться не про повне відновлення енергетичної інфраструктури, а передусім про запуск сонячної генерації.

Попенко наголошує, що за умови відсутності нових атак та сприятливої ситуації сонячні електростанції можуть почати працювати приблизно за два місяці, що дозволить частково зменшити дефіцит електроенергії. Водночас експерт сумнівається, що за цей термін вдасться повністю відновити пошкоджену систему.

"Ключове питання - не самі відключення і не швидкість відбудови інфраструктури. Вирішальним фактором є запуск сонячної генерації, який і може дати ефект через два місяці. Але це не означає, що вся система буде відновлена", - пояснив він.

Вимкнення світла в Україні - останні новини

Як писав Главред, у вівторок, 6 січня, в усіх областях України заплановані графіки відключення електроенергії. Водночас зранку після 9:30 у низці областей почали запроваджувати аварійні відключення світла.

Крім того, у разі продовження російських терористичних ударів по енергетичних об'єктах України ситуація в енергосистемі зможе стабілізуватись на початку весни. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Також українцям варто готуватися до того, що графіки відключень електроенергії збережуться щонайменше до початку весни. Суттєвого покращення ситуації в енергосистемі до завершення зимового періоду не очікується.

Черги відключень світла / Інфографика: Главред

Читайте також:

Про персону: Віталій Зайченко Віталій Зайченко - глава правління "Укренерго". Раніше займав посади інженера служби оптимізації електричних режимів, головного диспетчера та директора з управління обʼєднаною енергосистемою України у компанії.

