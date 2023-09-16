Зарплати в Україні перерахують: у Мінфіні розповіли про нову мінімалку і середню зарплату

В Україні в середньому зарплата в наступному році, згідно з розрахунками Мінфіну, складе 21 852 грн.

https://glavred.net/economics/zarplaty-v-ukraine-pereschitayut-v-minfine-rasskazali-o-novoy-minimalke-i-sredney-zarplate-10501195.html Посилання скопійоване

Мінімальну зарплату в 2024 році піднімуть до 7,1 тисячі грн / колаж Главред, фото: УНІАН

В Україні в середньому зарплата в наступному році, згідно з розрахунками Мінфіну, становитиме 21 852 грн, у 2025-му – 25 645 грн, у 2026-му – 29 625 грн. Про це повідомляє портал "Обозрєватєль".

Як кажуть чиновники Мінфіну, збільшиться також і мінімалка. Наступного року її підвищать у січні з 6700 до 7,1 тисячі грн і в липні – до 8 тисяч грн.

У 2025-му мінімалка складе 8370 грн, а в 2026-му - 8956 грн. Переглянуть також і прожитковий мінімум. А до нього прив'язані аліменти, пенсії, ряд виплат, субсидії і т. д. наприклад, мінімальна пенсія збільшиться:

відео дня

у 2024-му - из 2093 до 2361 грн;

у 2025-му - до 2573 грн;

у 2026-му - до 2774 грн.

Як каже Людмила Черенько - економіст і експерт з питань соціальної економіки і старший науковий співробітник Інституту демографії та соцдосліджень при НАН України, судячи з наявних документів, на перше півріччя 2024 року Уряд фактично планує заморозити нинішній статус-кво. Однак у липні наступного року чиновники очікують значне зростання доходів.

"Зараз вже добігає кінця процес розробки державного бюджету, і очевидно, що на перше півріччя 2024-го планують ретранслювати ту ситуацію, яка є зараз", – пояснила вона.

Що буде з пенсіями:

Раніше повідомлялося, що в липні 2023 року відбувся перерахунок пенсій - і деякі категорії українців змогли отримати до 1000 гривень. Йдеться про заплановану індексацію на 19,7% пенсійних виплат держслужбовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, народним депутатам і науковцям.

Як повідомляв Главред, після закінчення повномасштабної війни проти Росії знову виникне питання перегляду пенсійного віку.

Є два варіанти розвитку ситуації. Перший - пенсійний вік не підвищуватимуть до 2028 року. Другий - пенсійний вік підвищать раніше, після закінчення війни. Це залежить від дуже багатьох факторів ‒ і від ситуації на ринку праці, і від демографічної ситуації, і від вимог, які висуваються з боку міжнародних кредиторів України.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.