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Перерахунок пенсій у липні 2023 року: хто може отримати до 1000 гривень

Юлія Куришко
9 липня 2023, 11:19 оновлено 9 липня, 11:36
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У липні цього року відбудеться ще один перерахунок пенсій.
Перерахунок пенсій у липні 2023 року: хто може отримати до 1000 гривень
Кому із пенсіонерів додадуть від 100 до 1000 гривень / колаж: Главред, фото: УНІАН

Голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус повідомив, що у липні в Україні втретє за рік перерахують пенсії. Йдеться про заплановану індексацію на 19,7% пенсійних виплат держслужбовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, народним депутатам та науковцям.

"Від 1 липня заплановано проведення індексації на 19,7% пенсій, призначених відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус народного депутата України", "Про наукову і науково-технічну діяльність", - про це Капінус повідомив в інтерв'ю ТСН.

До речі, у березні відбулася індексація, під час якої виплати було збільшено на 19,7%, максимальна доплата становила 1500 гривень, а мінімальна - 100 гривень. Під час березневої індексації перераховані пенсійні виплати у 10,5 млн українських пенсіонерів.

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У липні підвищать виплати тим пенсіонерам, які вийшли на пенсію за спеціальними законами. Розмір доплат буде індивідуальним, комусь можуть підвищити пенсії на 100 грн, комусь - на 1000 грн.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, що для українців запустять нові пенсії. Стало відомо, хто зможе отримати ще 7 тисяч гривень. В Україні незабаром планують запустити додатковий вид пенсії - меценатський. Таку пенсію зможуть отримати ті, кому вирішить допомогти родич або знайомий.

Українцям перерахують та збільшать пенсії. Голова правління Пенсійного фонду України розповів, що цього року вже провели індексацію пенсій та запланували проведення кількох масових перерахунків.

Українці масово судяться за пенсії. Суди в абсолютній більшості випадків займають позицію позивачів і постановляють повернути їм доплати, які скасовують в ПФУ.

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