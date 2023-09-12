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В Україні зростуть зарплати й пенсії: названо терміни та кого це торкнеться

Анна Ярославська
12 вересня 2023, 10:46 оновлено 12 вересня, 10:50
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У 2024 році в Україні планують перерахувати виплати, зокрема пенсії та зарплати. Очікується їхнє поступове зростання.
В Україні зростуть зарплати й пенсії: названо терміни та кого це торкнеться
В Україні зростуть зарплати і пенсії / колаж: Главред, фото: УНІАН

З наступного року в Україні зростуть зарплати й пенсії. У перше півріччя 2024-го уряд фактично планує заморозити нинішню ситуацію, а в липні наступного року очікується значне зростання доходів.

Економіст, експерт з питань соціальної економіки та старша наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень при НАН України Людмила Черенько розповіла, що значне зростання доходів слід очікувати в другій половині 2024 року, пише Obozrevatel.

"Зараз вже добігає кінця процес розробки державного бюджету, і очевидно, що на перше півріччя 2024-го планують ретранслювати ту ситуацію, яка є зараз", – сказала вона.

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Як зростуть зарплати

Згідно з розрахунками Мінфіну, в середньому, зарплата в наступному році складе 21 852 грн. У 2025 році - 25 645 грн, а в 2026 – му-29 625 грн.

Збільшиться також мінімальна заробітна плата.

Наступного року її підвищать у січні з 6700 до 7100 грн і в липні – до 8000 грн.

У 2025-му "мінімалка" складе 8370 грн, а в 2026-му - 8956 грн.

Переглянуть також і прожитковий мінімум. А до нього прив'язані аліменти, пенсії, ряд виплат, субсидії тощо.

Що буде з пенсіями

Разом із зростанням мінімальної пенсії через підвищення прожиткового мінімуму також збільшиться гарантована виплата для тих українських пенсіонерів, які виконали вимоги по стажу і досягли 65-річчя. За законом вони повинні отримувати не менше:

  • 2680 грн - у 2023-му;
  • 2840 грн - з січня по липень 2024-го;
  • 3200 грн - з липня 2024-го по січень 2025-го;
  • 3348 грн - у 2025-му;
  • 3582 грн - у 2026-му.

Раніше повідомлялося, що в липні 2023 року відбувся перерахунок пенсій. Деякі категорії українців змогли отримати до 1000 гривень. Йдеться про заплановану індексацію на 19,7% пенсійних виплат держслужбовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, народним депутатам і науковцям.

Як повідомляв Главред, після закінчення повномасштабної війни проти Росії знову виникне питання перегляду пенсійного віку.

Є два варіанти розвитку ситуації. Перший - пенсійний вік не підвищуватимуть до 2028 року. Другий - пенсійний вік підвищать раніше, після закінчення війни. Це залежить від дуже багатьох факторів ‒ і від ситуації на ринку праці, і від демографічної ситуації, і від вимог, які висуваються з боку міжнародних кредиторів України.

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зарплати пенсія новини України підвищення зарплат
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