Новий вік виходу на пенсію: українцям розповіли, чого чекати

В Україні після закінчення повномасштабної війни знову виникне питання перегляду пенсійного віку, кажуть експерти і нардепи.

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Підвищення пенсійного віку буде, але вже після війни, твердять експерти / Колаж фото УНІАН

В Україні після закінчення повномасштабної війни проти Росії знову виникне питання перегляду пенсійного віку. Про це повідомляє портал "Обозрєватєль" з посиланням на представників профільного комітету Ради.

"До кінця війни це питання підніматися не буде", – пояснили нардепи.

Далі, кажуть експерти, є два варіанти розвитку ситуації. Перший - пенсійний вік не підвищуватимуть до 2028 року. Другий - пенсійний вік підвищать раніше, після закінчення війни. Це залежить від дуже багатьох факторів ‒ і від ситуації на ринку праці, і від демографічної ситуації, і від вимог, які висуваються з боку міжнародних кредиторів України.

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Як говорить провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Лідія Ткаченко, і зараз, без змін пенсійного віку, українців, які виходять на пенсію і в 65 років, і в 63 роки, багато. І буде ще більше. Наприклад, в 2023 році для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати 30 років стажу. В середньому українці, які досягають 60-річчя, мають 32 роки трудового стажу. Тобто для більшості таку вимогу виконати нескладно. Але щороку вимоги до стажу будуть рости, поки він не досягне 35 років (по 12 місяців за рік).

"Легше тоді вже взагалі підвищити пенсійний вік до 65 років і не мучитися з критеріями по стажу. Більшість буде розраховувати на пенсію в 63 і 65 років, їм буде не вистачати стажу", – підсумувала Ткаченко.

Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

У липні 2023 року відбувся перерахунок пенсій - і деякі категорії українців змогли отримати до 1000 гривень. Йдеться про заплановану індексацію на 19,7% пенсійних виплат держслужбовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, народним депутатам і науковцям.

Також повідомлялося, що українці масово судяться за пенсії. Суди в абсолютній більшості випадків займають позицію позивачів і постановляють повернути їм доплати, які скасовують в ПФУ.

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