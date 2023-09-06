Чи багато українців ризикують позбутися пенсії: чиновники пояснили, хто під загрозою

Повноцінну виплату пенсій можуть принципово зупинити, якщо українець не використовує свій банківський рахунок більше 6 місяців.

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Є певний протокол, виконання якого не дасть Пенсіонеру позбутися пенсії / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні виплату пенсій можуть остаточно припинити, якщо пенсіонер не використовує свій банківський пенсійний рахунок терміном більше півроку. Про це повідомляє спеціалізоване видання "На пенсії".

Як кажуть чиновники - для того, щоб уникнути вищеописаної сумної ситуації, потрібно хоча б раз за шестимісячний період провести транзакцію своєю пенсійною карткою.

Наприклад, можна поповнити рахунок з мобільного, оплатити комунальні послуги або інші рахунки.

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Крім того, стверджують чиновники, українці можуть легко відновити виплати пенсії, а також повернути недоотримані кошти. Для цього потрібно звернутися в ПФУ (Пенсійний фонд України) і підтвердити свою особу.

"Якщо пенсіонер з'являється і підтверджує свою особу, то нарахування та виплата пенсії триває", – заявила заступниця керівника Мінсоцполітики Дар'я Марчак.

За її словами, після закінчення перевірки даних, ПФУ приймає рішення про відновлення виплат протягом десяти діб (з дня звернення).

Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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