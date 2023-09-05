В Україні почали робити доплати до пенсій: хто має право на гроші

В Україні розпочато виплата додаткових виплат для пенсіонерів. Про це повідомили представники пресслужби Мінсоцполітики.
Грошова допомога буде здійснюватися строком не менше чотирьох місяців, а отримувати пенсіонери будуть суму, якщо їх пенсія дотягує до рівня в 3 тисячі грн (але допомога не може скласти менше 100 грн).
Йдеться про спільний проект Пенсійного фонду, Мінсоцполітики та ООН, спрямований на підтримку громадян, які проживають в зоні бойових дій, мають низьку пенсію і не отримують іншу фінансову допомогу від міжнародних організацій.
"Для отримання виплати пенсіонерам ніяких дій не потрібно. Вона проводиться без подачі заяви, згідно наявної в державних реєстрах інформації. Виплата грошової допомоги здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунки пенсіонерів", – розповіли чиновники Мінсоцполітики.
Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.
Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила-до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.
Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.
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