Швидкий мобільний інтернет і нові стандарти зв'язку: підписано важливий закон

Документ посилює вимоги до якості послуг: відтепер швидкість мобільного інтернету є офіційним показником.

https://glavred.net/economics/bystryy-mobilnyy-internet-i-novye-standarty-svyazi-podpisan-vazhnyy-zakon-10718708.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський підписав закон про нові стандарти мобільного інтернету / Колаж Главред, фото ua/depositphotos.com, ОП

Головне:

Підписано закон, що підвищує стабільність і якість мобільного інтернету

В Україні оновлено правила у сфері електронних комунікацій

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який підвищує стабільність і якість мобільного інтернету та зв'язку для всіх українців, особливо в умовах війни (№4670-IX).

"Документ посилює вимоги до якості послуг: відтепер швидкість мобільного інтернету є офіційним показником, за яким контролюватимуть роботу операторів. Окремо вдосконалено механізм національного роумінгу - у разі надзвичайних ситуацій мережі зможуть підстраховувати одна одну, щоб люди залишалися на зв'язку", - йдеться в повідомленні прес-служби парламенту.

відео дня

Нові стандарти у сфері електронних комунікацій

Як повідомлялося, 4 листопада Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №12094, який оновлює правила у сфері електронних комунікацій і наближає їх до стандартів ЄС. Головна мета - підвищити якість мобільного інтернету та зв'язку для всіх українців і зробити їх більш стабільними, особливо в умовах війни.

Документ посилює вимоги до якості послуг: відтепер швидкість мобільного інтернету - це офіційний показник, за яким контролюватимуть роботу операторів. Також закон усуває юридичні прогалини, які заважали ефективно перевіряти виконання ліцензійних умов.

Окремо вдосконалено механізм національного роумінгу - під час надзвичайних ситуацій мережі зможуть підстраховувати одна одну, щоб люди залишалися на зв'язку навіть під час кризових подій або можливих блекаутів.

Швидкий інтернет: що важливо знати

Швидкий інтернет - обов'язковий стандарт якості. Мобільні оператори надаватимуть послуги відповідно до встановлених показників швидкості, щоб зв'язок залишався стабільним і швидким.

Українці самостійно перевірятимуть якість мобільного інтернету через смартфони. Результати тесту швидкості автоматично передаватимуться до НКЕК - для аналізу та швидкого реагування на проблеми. Оператори зможуть швидше будувати базові станції в сільській місцевості після скасування мораторію на перевірку.

Нацроумінг залишиться доступним і після завершення воєнного стану. Це допоможе зберігати зв'язок у надзвичайних та кризових ситуаціях.

Поради для швидкого інтернету: що кажуть експерти

Фахівці з техніки зазначають, що місце встановлення роутера суттєво впливає на якість сигналу і нерідко саме воно стає причиною постійних затримок відео чи повільного завантаження сайтів. Маршрутизатор не рекомендується розміщувати поруч із Bluetooth-колонками, бездротовими навушниками та іншими подібними пристроями. Щоб знизити рівень перешкод і поліпшити швидкість інтернету, такі гаджети слід розташовувати на відстані від роутера. Це дасть змогу не тільки підвищити стабільність роботи мережі, а й поліпшити функціонування самих пристроїв.

Раніше повідомлялося про те, що Зеленський підписав закон про євро-роумінг. Україна завершила нормативне наближення до законодавства ЄС у сфері електронних комунікацій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українці не платитимуть за роумінг у 27 країнах ЄС. Україна приєднується до європейської ініціативи "Roam like at Home", розповів прем'єр-міністр.

Як повідомляв Главред, Україна розглядає можливість тимчасового вимкнення мобільного зв'язку і передачі даних на маршрутах ворожих дронів, за аналогією з діями Росії. Про це в інтерв'ю Times of Ukraine заявив фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Читайте також:

Що таке оптоволоконний інтернет (волоконно-оптичний зв'язок) Волоконно-оптичний зв'язок - це метод передачі інформації з одного місця в інше шляхом надсилання імпульсів інфрачервоного або видимого світла через оптичне волокно. Світло є формою несучої хвилі, яка модулюється для передачі інформації, повідомляє Вікіпедія. Волоконно-оптичному зв'язку надається перевага перед електричними кабелями, коли потрібна висока пропускна здатність, велика відстань або стійкість до електромагнітних перешкод. Цей тип зв'язку може передавати голос, відео та телеметричні дані через локальні мережі або на великі відстані. Оптоволокно використовується багатьма телекомунікаційними компаніями для передачі телефонних сигналів, інтернет-зв'язку та сигналів кабельного телебачення. Дослідники з Bell Labs досягли рекордної пропускної здатності - понад 100 петабіт × кілометрів на секунду, використовуючи волоконно-оптичний зв'язок.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред