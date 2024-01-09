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В Україні виплатять до 10 тисяч грн "зимової" допомоги: де саме і хто має право

Дмитро Відоменко
9 січня 2024, 17:52
В Україні виплачують допомогу громадянам, які проживають в Тернопільській області і не оформляли статус ВПО (внутрішнє переміщеної особи).
Переселенці, гроші
Виплата представляється в розмірі 3,2 тисячі грн в період 3 місяців / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні організували виплати допомогу громадянам, які тимчасово проживають у Тернопільській області через війну і не оформляли статус ВПО (внутрішнє переміщених осіб). Такі люди можуть отримати від Червоного Хреста зимову фінансову підтримку в розмірі 9,6 тисячі грн. Про це повідомляла пресслужба Тернопільської обласної військової адміністрації у Facebook.

Виплата подається в розмірі 3,2 тисячі грн в період 3 місяців. На допомогу в 9,6 тисячі грн з 9 по 26 січня можуть розраховувати особи, які не реєструвалися в період останніх 3 місяців і відповідають таким вимогам:

  • багатодітні;
  • самотні пенсіонери;
  • одинокі матері та батьки;
  • сім'ї, які виховують дітей з обмеженими фізичними можливостями.

Перша реєстрація на здійснення виплат проходитиме з 9 по 19 січня у населених пунктах Борщів, Бучач, Чортків, Бережани, Кременець, Збараж, Гусятин, Підволочиськ та Товсте. При цьому якщо українці не встигнуть її пройти вчасно, то ще одна сесія проходитиме з 22 по 26 січня в місті Тернопіль (вулиця Мостова-Бічна, 6).

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Виплати переселенцям: що відомо

Нагадаємо, що Уряд змінив порядок виплат для ВПО. На засіданні Кабінету Міністрів України 21 листопада було внесено зміни до низки урядових постанов щодо внутрішньо переміщених осіб.

4 країни скасують допомогу українцям і припинять виплати пільг. За інформацією DW, Німеччина планує припинити фінансову підтримку біженців і скоротити виплати з 2024 року.

Кабмін планує продовжити виплати для переселенців у 2024 році. У Мінреінтеграції підкреслили, що питання дуже актуальне, оскільки Постановою Уряду передбачено припинення виплат для частини переселенців з 1 лютого 2024 року.

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переселенці грошова допомога гроші
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