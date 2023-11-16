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Припинення виплат і пільг: 4 країни скасують допомогу українцям

Єлизавета Бельмас
16 листопада 2023, 15:40
З нового року в країнах Європи почнеться процес значного скорочення допомоги біженцям.
4 країни скасують допомогу українцям
4 країни скасують допомогу українцям / колаж: Главред, фото: pexels

У чотирьох європейських країнах в 2024 році почнуть скорочувати і припиняти допомогу українцям, які стали біженцями через вторгнення Росії в Україну, повідомляє Oboz.UA.

Які країни припинять допомогу в 2024 році

За інформацією DW, Німеччина планує припинити фінансову підтримку біженців та скоротити виплати з 2024 року. Також в цій країні право на соціальну допомогу стане доступним для претендентів на притулок тільки через 3 роки отримання урізаної допомоги. Раніше цей термін становив 1,5 року.

А ось після 36 місяців проживання в гуртожитках українці отримуватимуть тільки ті виплати, які є необхідністю.

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Наступною країною, яка скоротить допомогу, стане Чехія. Там скоротять термін пільгового розміщення біженців зі 150 до 90 днів, скасують створення спеціальних класів для українців дітей та окремі дати зарахувань до дитсадків та шкіл.

Також зміни плануються в соціальній політиці Польщі. Там мають намір скорочувати сімейні пільги, безкоштовний доступ до школи та обслуговування в лікарнях.

І, на завершення, Ірландія. У цій країні в новому році обмежать безкоштовне розміщення біженців в державному житлі і скоротять його до 3 місяців. Крім іншого, в уряді також планують скорочення виплат.

Допомога біженцям у Європі

Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що вже в 2024 році уряд Німеччини планує в два рази скоротити кошти, які виділяються регіонам на прийом та інтеграцію біженців, в тому числі і українських. В уряді ФРН, Берлін вже поінформував регіони, що на підтримку витрат, пов'язаних з прийомами біженців, виділить максимум 1,7 мільярда євро. У 2023 році сума була в два рази більше - 3,75 мільярда євро.

Потім, після тривалих дискусій між Берліном і федеральними землями були узгоджені нові правила перебування біженців у Німеччині. Вже починаючи з січня 2024 року, федеральний центр буде щорічно виплачувати на кожного потенційного претендента статусу біженця 7500 євро, тому розміри фінансування будуть безпосередньо пов'язані з конкретною кількістю біженців, які отримують допомогу держави.

Однак при цьому, Рада ЄС на рівні міністрів внутрішніх справ домовилася продовжити механізм тимчасового захисту для українських біженців як мінімум до березня 2025 року. Про це повідомила прес-служба Ради ЄС.

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