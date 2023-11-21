Грошова допомога переселенцям: кого у 2024 році позбавлять виплат

В Україні, де на початку осені змінили правила звернення внутрішньо переміщених осіб за державною допомогою, певні категорії ВПО з 2024 року позбавлять виплат на проживання. Про це повідомляє портал Progroshi.
В першу чергу, гроші не будуть надходити на картку тим, чиї доходи дозволяють прожити без державної допомоги.
В першу чергу, це люди, які:
- придбали квартиру, будинок або ділянку вартістю більше 100 тисяч грн (крім житла, яке було отримано за рахунок державного або місцевого бюджету);
- придбали новий транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше п'яти років (крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби ЗСУ);
- мають власне житло площею понад 13,65 квадратних метра на одного члена сім'ї на територіях, де не ведуться активні (можливі) бойові дії або які не перебувають в окупації;
- придбали іноземну валюту на загальну суму понад 100 тисяч грн (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківські метали;
- мають на депозитному банківському рахунку грошові кошти на загальну суму понад 100 тисяч грн.
На даний момент ВПО можуть оформити щомісячну допомогу в розмірі ‒ 3 тисячі гривень на дітей до 18 років та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень на одного дорослого.
Без виплат також залишаться:
- ті, хто перебуває за кордоном понад тридцять календарних днів без обґрунтованих та документально підтверджених причин (отримувати гроші за кордоном зможуть люди, які перебувають у службовому відрядженні, на лікуванні чи реабілітації, стажуванні, оздоровленні (ці факти мають бути підтверджені документально);
- люди, які перебувають у місцях позбавлення волі або засуджені за колабораціонізм;
- переселенці, які повернулися в раніше залишене місце проживання.
Нагадаємо, що віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук розповіла, кого з переселенців чекає збільшення виплат. Саме завдяки оптимізації витрат на соціальні виплати, уряд планує збільшити грошову допомогу для деяких переселенців.
Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розкрив деталі підвищення виплат пенсіонерам. Наступного року планують зробити індексацію, як і всю солідарну систему, більш справедливою, зрозумілою і прозорою. У нарахуванні пенсій буде введена бальна система.
Вас можуть зацікавити такі Тексти:
- Кабмін поміняв правила допомоги переселенцям: хто залишиться без грошей
- Зміна виплат для переселенців: хто отримуватиме гроші ще протягом року
- Чому деяким переселенцям обмежать виплати: пояснення Мінсоцполітики