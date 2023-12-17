Кабмін планує продовжити ВИПЛАТИ для переселенців у 2024 році: кого торкнеться

В українському уряді хочуть узгодити постанову, яка передбачає продовження виплат для частини переселенців у 2024 році.

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У Кабміні обговорюють проект постанови щодо продовження виплат вразливим категоріям переселенців. / Колаж Главред. Pixabay, УНІАН

В українському уряді хочуть узгодити документ, який передбачає продовження виплат для частини переселенців у 2024 році. Про це сказано в заяві Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій з посиланням на пресслужбу Кабінету Міністрів.

Як зазначили чиновники, під головуванням керівниці відомства Ірини Верещук пройшла нарада під час участі представників Мінреінтеграції, Мінсоцполітики, Мінфіну, Мінінфраструктури та Державного центру зайнятості. На нараді обговорювали проект постанови щодо продовження виплат вразливим категоріям переселенців.

У Мінреінтеграції підкреслили, що питання є дуже актуальним, оскільки постановою уряду передбачено припинення виплат для частини переселенців з 1 лютого 2024 року.

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В уряді хочуть автоматично продовжити виплати переселенцям ще на півроку для:

осіб, які втратили працездатність, або пенсіонерів з низьким рівнем пенсії;

осіб з інвалідністю або осіб, які доглядають за дитиною з інвалідністю;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

"Ми повинні підтримувати внутрішніх переселенців. Але до питання продовження виплат ВПО потрібно підійти виважено. Щоб сфокусувати державну допомогу саме на тих, хто більше її потребує", - зазначила чиновниця.

Нагадаємо, що віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук розповіла, кого з переселенців чекає збільшення виплат. Саме завдяки оптимізації витрат на соціальні виплати, уряд планує збільшити грошову допомогу для деяких переселенців.

Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розкрив деталі підвищення виплат пенсіонерам. Наступного року планують зробити індексацію, як і всю солідарну систему, більш справедливою, зрозумілою і прозорою. У нарахуванні пенсій буде введена бальна система.

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