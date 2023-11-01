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Українцям підняли грошову допомогу від ООН: хто отримає 3,6 тисячі грн

Дмитро Відоменко
1 листопада 2023, 09:58
В Україні з 1 жовтня розмір грошової допомоги від Агентства ООН у справах біженців був збільшений - з 2,2 тис. грн до 3,6 тис. грн
Пенсіонерка, купюри
Тепер українці можуть отримати 3600 грн за раз від ООН / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні не так давно був збільшений розмір грошової допомоги від Агентства ООН у справах біженців ‒ з 2200 грн до 3600 грн на місяць для кожного члена сім'ї. Про це йдеться в поясненні на порталі UNHCR Україна.

Наприклад, сім'ї, які були зареєстровані в період з 1 жовтня до кінця 2023 року, отримають допомогу в розмірі 3600 грн на людину на три місяці (тобто в цілому – 10 800 грн).

Крім того, кожен член сім'ї може розраховувати на допомогу для підготовки до зимового періоду – 2 220 грн (6 660 грн за три місяці). Кожен член сім'ї, яка відповідає умовам програми допомоги від ООН, отримає 17400 грн.

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Сім'я, яку очолює особа похилого віку (55 років і старше), яка була зареєстрована в програмі до 1 вересня 2023 року, отримає допомогу для підготовки до зимового періоду (2200 грн кожному члену домогосподарства на 3 місяці), уточнили в ООН.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в липні 2023 року відбувся перерахунок пенсій - і деякі категорії українців змогли отримати до 1000 гривень. Йдеться про заплановану індексацію на 19,7% пенсійних виплат держслужбовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, народним депутатам і науковцям.

Як повідомляв Главред, після закінчення повномасштабної війни проти Росії знову виникне питання перегляду пенсійного віку.

Є два варіанти розвитку ситуації. Перший - пенсійний вік не підвищуватимуть до 2028 року. Другий - пенсійний вік підвищать раніше, після закінчення війни. Це залежить від дуже багатьох факторів ‒ і від ситуації на ринку праці, і від демографічної ситуації, і від вимог, які висуваються з боку міжнародних кредиторів України.

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пенсії ООН пенсіонери
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