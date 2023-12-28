Чого чекати з 1 січня: пенсії, гроші для переселенців, ціни на продукти, курс долара

"Главред" опитав експертів і ті дали детальні прогнози, чого варто очікувати українцям в плані фінансів з 1 січня 2024 року.

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Що зміниться з 1 січня для українців ? / Главред

Що буде в Україні з пенсіями з 1 січня і чого чекати пенсіонерам?

Як стверджує влада, в 2024 році, з 1 січня підвищиться пенсія в українців, які досягли 65 років і мають 30 або 35 років страхового стажу, відповідно, для жінок і чоловіків ‒ через збільшення розміру мінімальної заробітної плати.

При цьому розмір найменшої пенсійної виплати для цих осіб зросте з 2,68 до 2,84 тисячі гривень.

У березні проведуть щорічну індексацію пенсій за новими правилами — введуть "бальну" систему, яка збалансує розмір виплат пішли на пенсію давно і зовсім недавно. Нова індексація дозволить підвищити середню пенсію до 6 тисяч гривень.

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Але, як розповів в ексклюзивному коментарі "Главреду" кандидат економічних наук і незалежний експерт Олександр Хмелевський, ситуація з пенсіями виглядає аж ніяк не такою однозначною, як здається на перший погляд.

"Влада прогнозує, що в середньому пенсії в 2024 році зростуть на 16%. Однак, слід знати, що при індексації збільшується не сама пенсія, а зарплата на основі, якій нараховується пенсія. Тобто, реально пенсії зростуть набагато менше. Особливо незначне зростання пенсій буде у тих, хто отримує мінімальні пенсії. І, навпаки, чим більше розмір пенсії, тим більше буде розмір індексації. На жаль, існуюча система індексації пенсій тільки погіршує матеріальне становище незаможних пенсіонерів. Іншою проблемою індексації пенсій є дефіцит державного бюджету. Він закладений у розмірі 1571,5 млрд грн. Поки невідомо, чи будуть знайдені кошти, щоб вчасно провести індексацію пенсій", ‒ сказав він.

У березні підвищать пенсії у зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму. Мінімальна пенсія становитиме 2,36 тис.гривень замість 2,09 тис. гривень (прожитковий мінімум для осіб, яка втратила працездатність). Збільшаться доплати за понаднормовий стаж з 20,9 до 23,6 грн за окремий рік.

У квітні підвищиться мінімальна заробітна плата (до 8 тисяч гривень), тому для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж виплати зростуть знову до 3,2 тисячі гривень (40% від розміру "мінімалки").

Проведуть плановий перерахунок працюючим пенсіонерам, враховуючи додатковий стаж, отриманий вже після виходу на пенсію.

Як 27 грудня заявила в інтерв'ю виданню Financial Times перший віцепрем'єр і міністр економіки Юлія Свириденко, Україні, ймовірно, доведеться відкласти виплату пенсій і зарплат державним службовцям - це станеться, якщо Євросоюз і США не нададуть офіційному Києву обіцяну фінансову допомогу вже на початку наступного року.

За словами Свириденко, наступного року Україні знадобиться 37 млрд доларів зовнішньої підтримки. Якщо ж вона не надійде вчасно, то українській владі, можливо, доведеться затримати виплату заробітної плати для 500 тисяч державних службовців і 1,4 млн вчителів, а також виплати для 10 млн пенсіонерів.

Як розповів в ексклюзивному коментарі "Главреду" політичний аналітик і юрист Дмитро Франчук, однак, незважаючи на підвищення пенсій, вони все одно залишаться відносно низькими.

"Наприклад, мінімальна пенсія в Україні в 2024 році становитиме близько 40% від середньої зарплати. Це означає, що пенсіонери в Україні залишаться в групі ризику бідності", ‒ сказав він.

Що буде з соцвиплатами у 2024 році? / УНІАН

Яка буде ситуація з соцвиплатами для українців з 1 січня?

Оскільки держбюджет на 2024 рік Верховною Радою був прийнятий з дефіцитом в 1571,5 млрд грн, то ситуація з соціальними виплатами в Україні, швидше за все буде залишатися нестійкою - ще й тому, що напевно витрати на потреби оборони будуть переглядатися в бік збільшення, говорить "Главреду" Олександр Хмелевський.

"Як показує досвід 2023-го, протягом 2024-го держбюджет буде переглядатися, а витрати на оборону будуть збільшуватися. Це посилює ризик недофінансування інших статей витрат, в тому числі і соцвиплат. У держбюджеті на 2024 рік передбачено зростання соціальних видатків на 25 млрд грн або на 5,3% до 470 млрд грн. Однак, таке зростання нижче запланованого рівня інфляції на 2024 рік ‒ 9,7 %. А значить реальний розмір пенсій і соціальних виплат скоротиться. Також через високу інфляцію у 2022 році реальні соціальні виплати суттєво скоротилися у 2022-23 рр. Навіть після підвищення вони у 2024-му будуть у середньому нижчими, ніж у 2021-му ‒ на 14,4%. Крім того, через значний дефіцит держбюджету не виключено, що фінансування соціальних видатків відбуватиметься із затримками, індексація пенсій та інших виплат може бути відстрочена. Нагадаємо, що у 2023-му в період між опалювальними сезонами більшість людей, які отримують субсидії, їх не отримали. Влада під різними приводами переносила призначення субсидій, поки не настав опалювальний сезон. На опалювальний сезон субсидії призначили, а про тих, що не були призначені навесні ‒ забули. Така ситуація може повторитися і в 2024-му. Але, незважаючи на значний дефіцит держбюджету, соціальні виплати, хоча і з можливими затримками, будуть продовжуватися. Однак джерелом такого фінансування значною мірою буде емісія Нацбанку, що може призвести до збільшення інфляції понад прогноз, закладений у Держбюджеті", ‒ сказав він.

Як розповів "Главреду"Дмитро Франчук, допомогу малозабезпеченим сім'ям у 2024 році буде підвищено до 130% відповідного прожиткового мінімуму. Для дітей віком до 6 років сума становитиме 3331,9 гривень, для дітей віком від 6 до 18 років - 4154,8 гривень, для людей з інвалідністю - 3936,4 гривень. Допомога на дітей буде підвищена до 100% відповідного прожиткового мінімуму. Для дітей віком до 6 років це становитиме 2361 гривню, для дітей віком від 6 до 18 років - 3200 гривень.

"Ці підвищення соціальних виплат були передбачені в Державному бюджеті України на 2024 рік. Однак, незважаючи на це, Уряд України закликає громадян бути готовими до того, що в 2024 році соціальні виплати можуть бути скорочені або заморожені через дефіцит бюджету. Дефіцит бюджету України в 2023 році склав близько 100 мільярдів гривень. Очікується, що в 2024 році дефіцит бюджету буде ще більшим, оскільки війна в Україні триває", ‒ сказав експерт.

Чи будуть дорожчати продукти? / УНІАН

Чи чекати українцям подорожчання продуктів з 1 січня?

"В Україні з перших чисел січня піднімуться ціни на продукти і прискориться інфляція", - заявляв голова НБУ Андрій Пишний.

На його думку, подорожчання продуктів уникнути не вийде. В середньому ціни на основні харчові продукти вже в січні піднімуться на 5%. В першу чергу, подорожчають продукти, які везуть в Україну з Європи: молочні продукти, цитрусові, макаронні вироби, газовані напої, тепличні овочі.

Головними причинами зростання цін глава НБУ називає подорожчання логістики в результаті блокування кордону України. Крім того, є ще один фактор, який призведе до швидкого зростання цін – скорочення запасів овочів, зібраних в Україні. Більшість нового врожаю було розпродано ще восени, але на зимове зберігання закладено дуже обмежений запас овочевої продукції.

Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький говорив в інтерв'ю порталу "УНІАН", що на деякі товари може виникнути дефіцит через блокаду кордону з боку польських перевізників.

"Можуть виникати дефіцити, починаючи з солі, тому що, на жаль, українське виробництво в тимчасовій окупації. А також інших продуктів, які у нас не вирощуються. Наприклад, цитрусових, бананів. Також морепродуктів, тому що у нас зараз немає доступу до моря, щоб повноцінно їх виловлювати. Це не обов'язково щось "лакшері" - мова йде про звичайний хек та іншу заморожену рибу", - сказав він.

Як розповів "Главреду"Олександр Хмелевський, очікується, що, перш за все, в Україні зростуть ціни на яйця і м'ясо птиці, також зростуть ціни на овочі і фрукти ‒ приблизно на 10-20%.

"Очікується зростання цін на м'ясо, тому що зростають ціни на корми. У разі, якщо взимку будуть віялові відключення електроенергії, як це було минулої зими, то це призведе до ще більшого зростання цін на продовольство. Насамперед зростуть ціни на яйця та м'ясо птиці, також зростуть ціни на овочі та фрукти. Поки не очікується зростання цін на борошно, масло і макаронні вироби. Дещо можуть зрости ціни на хліб, через зростання зарплат та інших витрат. Завдяки гарному врожаю, значно знизилися ціни на гречку. Через високі ціни на неї в минулому році багато аграріїв посіяли гречку і зібрали в цьому році чималий урожай, що призвело до падіння цін. Однак, через низькі ціни, в наступному році очікується значне скорочення посівів гречки, а значить - ціни знову зростуть. На ціни значною мірою впливатиме валютний курс гривні. Адже наш аграрний сектор залежить від імпортних поставок палива, добрив, засобів захисту рослин, посівного матеріалу тощо. Девальвація гривні може призвести до зростання собівартості української продукції, також зросте вартість імпортного продовольства. В цілому в зимовий період слід очікувати зростання цін на молочну продукцію, яйця, м'ясо, овочі та фрукти на 10-20%", ‒ сказав він.

Дмитро Франчук налаштований більш песимістично і стверджує, що в середньому ціни на продукти в Україні зростуть на 20% з 1 січня 2024 року. На його думку, це означає, що вартість продуктового кошика для середньостатистичної української родини може вирости на 2-3 тисячі гривень на місяць.

Найбільше, на думку Франчука, подорожчати можуть такі продукти харчування:

М'ясо та м'ясопродукти (на 25-30%);

Риба і морепродукти (на 20-25%);

Молоко і молочні продукти (на 15-20%);

Яйця (на 15-20%);

Хліб і хлібобулочні вироби (на 10-15%);

Овочі (на 10-15%);

Фрукти (на 10-15%).

Що буде з виплатами для переселенців? / УНІАН

Яка буде ситуація з виплатами для ВПО з 1 січня?

Згідно з постановою Кабміну № 332, виплати внутрішньо переміщеним особам можуть призначатися на другий шестимісячний період без додаткового звернення тільки деяким категоріям громадян ‒ однак це стосується тільки тих, хто звернувся за виплатами вперше.

У 2024 році виплати будуть скасовані громадянам, чий матеріальний стан дозволяє робити великі покупки і здійснювати інвестиції.

Як розповів "Главреду"Олександр Хмелевський, раніше призначені виплати будуть виплачуватися до 31 січня 2024 року. А з 1 лютого частина людей втратить право на виплати. Виплати будуть платити тільки тим переселенцям, які вперше звернулися за виплатами після 1 серпня 2023 року і відповідають цілому ряду критеріїв:

середньомісячний сукупний дохід на одного одержувача не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (з 1-го січня ця сума становитиме 9444 грн);

у складі сім'ї є особи працездатного віку, які доглядають за дітьми віком до 6 років або тяжкохворими дітьми; особи з інвалідністю I або II групи; громадяни, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; громадяни, які доглядають за особами з інвалідністю 1-ї групи, або неповнолітніми дітьми з інвалідністю, або особами з інвалідністю 1-ї або 2-ї групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли;

фізичні особи, які надають соціальні послуги та отримують компенсацію за їх надання; студенти, які навчаються за денною або дуальною формою в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), спеціальної та вищої освіти, місце проживання яких не зареєстровано в гуртожитку.

у складі сім'ї є працездатна особа, яка протягом перших шести місяців отримання ВПО посприяла своїй економічній самостійності (працевлаштувалася, розпочала діяльність як ФОП або отримала грант на бізнес, навчання тощо) і середньомісячний дохід якої не перевищує 3-х прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Крім того, втратять право на виплати ті переселенці, які:

перебували за кордоном понад 30 календарних днів без поважних та підтверджених документами причин;

повернулися до покинутого місця проживання; придбали квартиру, будинок або земельну ділянку на суму понад 100 тисяч грн;

придбали новий транспортний засіб, з року випуску якого пройшло менше 5 років;

мають власне житло площею понад 13,65 квадратних метра на одного члена сім'ї на територіях, де не ведуться активні бойові дії або які не є окупованими; придбали іноземну валюту або банківські метали на суму понад 100 тисяч грн;

мають на депозитному рахунку кошти на загальну суму понад 100 тисяч грн.

На думку Хмелевського, нинішня сума виплат для ВПО є мізерною (3 тисячі грн на місяць на людей з інвалідностями та дітей і 2 тисячі грн для інших людей) і явно потребує збільшення.

Что будет с курсом доллара?/ фото УНІАН

Які прогнози щодо курсу долара з 1 січня?

Наприкінці 2023-го курс долара в Україні почав зростати і станом на 27 грудня він на міжбанку становив 37,585 грн. Нацбанк при цьому, як і раніше, залишається головним гравцем на валютному ринку, витрачаючи із золотовалютних резервів близько 500-700 млн доларів США на тиждень. Цьому передувало рішення НБУ відмовитися від фіксованого курсу, який тримався з початку війни.

"Коли НБУ перейшов в режим керованої гнучкості курсу, то чітко задекларував свою позицію: ринок повинен рухатися в обидві сторони. Курс, який ми зараз бачимо, хоч і при присутності НБУ, все ж визначається балансом попиту і пропозиції", – стверджував керівник Нацбанку Андрій Пишний.

Як розповів "Главреду" Олександр Хмелевський, перспективи міжнародного фінансування України в 2024 році виглядають не надто оптимістично, тому шанси на забезпечення стабільного курсу долара теж дещо знизилися (плюс експорт українських товарів продовжує скорочуватися).

"Резерви Нацбанку хоча і знаходяться на досить високому рівні, проте знижуються четвертий місяць поспіль. Нацбанк змушений щомісяця витрачати понад 2 млрд доларів США валютних резервів на фінансування імпорту та підтримку курсу гривні. Якщо міжнародне фінансування в 2024 році істотно скоротиться, то Нацбанку доведеться істотно посилити девальвацію гривні. Також девальвації сприятиме відмова Нацбанку від фіксованого курсу і зняття ряду валютних обмежень. У разі негативного сценарію розвитку подій девальвація буде більш суттєвою, ніж заплановано. Не виключено, що до кінця 2024 року курс гривні може знизитися до 50 грн за долар", ‒ говорить він.

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