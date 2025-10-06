В Україні вводять "податок на OLX": кому і скільки доведеться платити

З 2026 року доходи українців від онлайн-продажів і надання послуг можуть оподатковуватися.

Українцям розповіли про нові податки

Головне:

Доходи українців від онлайн-продажів і надання послуг обкладатимуться податком

Для онлайн-торгівлі громадяни повинні будуть відкрити окремий банківський рахунок

Платформи стануть податковими агентами, як це зараз роблять банки

У Верховній Раді очікує на розгляд законопроєкт №14025, який пропонує внести зміни до Податкового кодексу України та закону "Про банки і банківську діяльність".

Якщо документ буде ухвалено, з 2026 року доходи українців від онлайн-продажів і надання послуг будуть оподатковуватися в 10%, пише РБК-Україна.

Мета закону

За словами заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослава Жаліла, головне завдання законопроєкту - зробити прозорим онлайн-бізнес, який тривалий час залишався в "сірій зоні" і використовувався для мінімізації податків.

"Закон особливо торкнеться підприємців, які систематично використовують онлайн-платформи, щоб уникнути податкового навантаження", - зазначив Жаліло.

Кого торкнеться

Новий податок поширюватиметься на всіх громадян від 18 років, які:

Продають товари через інтернет

Здають в оренду нерухомість або транспорт

Надають послуги через цифрові платформи

Приклади платформ:

OLX, Rozetka, Amazon

Airbnb, Booking

Uklon, Bolt, BlaBlaCar

Kabanchik, Upwork тощо.

Спеціальний рахунок - обов'язкова умова

Для онлайн-торгівлі громадяни повинні будуть відкрити окремий банківський рахунок, куди надходитимуть доходи тільки від цифрових платформ. Банк при цьому зобов'язаний передавати податковій інформацію щодо операцій на цьому рахунку.

Виняток - не більше 3 продажів на рік

Якщо фізична особа продає не більше 3 разів на рік на суму до 2 000 євро (близько 97 000 грн), можна буде обійтися без спецрахунку, але податок все одно становитиме 10%.

Як відбуватиметься сплата податків

Платформи стануть податковими агентами, як це зараз роблять банки під час роботи з депозитами.

Податок утримуватиметься автоматично під час кожної виплати користувачеві та перераховуватиметься до бюджету.

Витрати не будуть відніматися - податок нараховується з повної суми доходу.

Додаткове навантаження на платформи

За словами юриста Андрія Шабельникова, цифрові платформи будуть зобов'язані:

Виявляти активних продавців

Вести облік і передавати звітність до податкової

Збільшити комісії для покриття нових витрат

Для орендодавців

У разі оренди нерухомості у звіт необхідно буде вказати:

Адресу об'єкта

Загальну суму доходу за квартал

Кількість операцій оренди

Усі утримані комісії, податки та збори

Нові податки: що говорять у Раді

Кабмін ініціював законопроєкт, що регулює оподаткування цифрових платформ. За словами голови парламентського комітету з питань фінансів, податків і митниці Данила Гетманцева, не йдеться про введення податків для звичайних громадян, які не ведуть підприємницьку діяльність. Держава, за його словами, не буде обтяжувати податками тих, хто продає щось епізодично або для особистих потреб.

Підвищення податків в Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Україні готується новий податковий законопроєкт. Громадянам буде дозволено користуватися пільговим режимом оподаткування доходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як хочуть оподатковувати віртуальні активи. Проєкт закону про оподаткування криптовалют готується до першого читання.

Як повідомляв Главред, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон №9319, який переносить набуття чинності підвищенням податків для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування третьої групи.

