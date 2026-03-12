В Україні раптово зростуть ціни на популярні продукти - прогноз

Що відомо:
- В Україні можуть зрости ціни на продукти
- У березні-квітні можуть подорожчати крупи та хліб
В Україні можуть зрости ціни на крупи та хліб. Про це в інтерв'ю Главреду розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
Він вважає, що в березні-квітні крупи можуть подорожчати на 5%, але не більше.
"Це пов'язано з перехідним періодом і закінченням залишків старого врожаю", - каже Марчук.
Ціни на хліб щомісяця традиційно можуть підвищитися на 1,5-2%.
"Ціни на хліб - це постійна історія. Тут не відбувається нічого нового: ціни на хліб щомісяця традиційно підвищуються на 1,5-2%. Так відбувається вже третій рік поспіль", - додав Марчук.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, в Україні фіксується дефіцит гречки, тому зростанню цін сприятиме поступове скорочення запасів цієї крупи. До серпня 2026 року можна очікувати подальшого підвищення ціни на гречку в межах 10 - 25% від поточного рівня.
Водночас в Україні знизилися ціни на моркву. Це сталося через початок активного продажу запасів овочів зі сховищ.
Крім того, в Україні помітно подорожчали якісні яблука — на початку березня роздрібні ціни на популярні сорти в супермаркетах досягли близько 70 грн за кілограм.
Про особу: Денис Марчук
Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".
