Ціни на молочку в Україні можуть різко піти вгору: експерт назвав причину

Дар'я Пшеничник
11 березня 2026, 12:18
Стрибок цін на бензин в Україні призведе до подорожчання продуктів харчування.
Ціни на молочку в Україні можуть різко піти вгору: експерт назвав причину
В Україні можуть злетіти ціни на молоко

Головне з новини:

  • Молочка може подорожчати вже у березні
  • Перебої зі світлом підвищують ціну молока
  • Переробники вагаються піднімати цінники далі

Після початку військової операції США проти Ірану українці вже відчули перші наслідки глобальної турбулентності: бензин і дизель на заправках подорожчали на 3–8 гривень за літр. Але це лише початок ефекту доміно, який зачепить і продуктовий кошик.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в інтерв'ю Главреду пояснив, що зростання вартості пального неминуче позначиться на цінах на продукти, а найближчим часом - особливо на молочній групі.

Молочні продукти: чому березень може стати місяцем подорожчання

За словами Марчука, молочний сегмент - один із найбільш чутливих до вартості енергоресурсів. Виробництво, охолодження та зберігання молока напряму залежать від електроенергії, а перебої зі світлом у низці регіонів досі залишаються серйозною проблемою.

"У Харківській та Херсонській областях відключення електроенергії все ще тривалі, а саме там працює чимало ферм. Це може підштовхнути закупівельні ціни на сире молоко можуть зрости", - зазначив Марчук.

Зростання собівартості сировини автоматично створює тиск на переробників. Проте, як наголошує експерт, виробники не поспішають прогнозувати різке підвищення цін, адже полиці магазинів і так демонструють високі цінники.

Чи зростуть ціни в супермаркетах

Марчук підкреслює, що ситуація залежатиме від того, як поведуться переробні підприємства, адже їхня кінцева ціна вже значно перевищує закупівельну.

"Питання в тому, чи наважаться переробники піднімати ціни ще більше. Попит і платоспроможність населення зараз відіграють ключову роль", - пояснив він.

Фактично ринок опинився між двох тисків: з одного боку - зростання витрат виробників, з іншого - обмежені можливості споживачів платити більше.

Які продукти подорожчають у березні
Які продукти подорожчають у березні / Інфографіка: Главред

На скільки зростуть ціни на пальне через ситуацію на Близькому Сході

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн повідомив, що ціни на пальне в Україні продовжують зростати, особливо дизель. За тиждень його вартість на світовому ринку піднялася на $280/т, що додає близько 13 грн/л, хоча на АЗС ціна поки зросла лише на 6 грн через наявні запаси.

Куюн зазначив, що собівартість дизеля на кордоні вже близько 70 грн/л, і надходження палива за новими цінами може додатково підвищити вартість. Подорожчання дизеля вплине на витрати, зокрема для армії, оскільки Україна повністю залежить від імпорту.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, в Україні спостерігається дефіцит гречки через скорочення посівних площ та зменшення врожаю, що сприятиме зростанню цін. За словами економістки Світлани Черемісіної, у 2025 році виробництво гречки склало 70,8 тис. тонн при внутрішньому споживанні 100–110 тис. тонн.

Також цього тижня в Україні подешевшала морква через активний продаж запасів зі сховищ. 5 березня фермери відвантажують її по 8-14 грн/кг, що на 11% дешевше, ніж тиждень тому.

Як повідомляв Главред, ситуація з цінами на м'ясо в Україні залишається стабільною через війну та наслідки від атак на енергосистему. У березні 2026 року зростання цін на яловичину, свинину та курятину не очікується - вони залишаться на рівні лютого.

Про персону: Денис Марчук

Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

продукти харчування ціни на продукти Денис Марчук





