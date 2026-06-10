Камалія знову в лікарні: що відбувається зі співачкою

Камалія розповіла про складний період у своєму житті.

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Камалія поскаржилася на здоров’я / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Коротко:

Що розповіла Камалія

Що у неї сталося зі здоров'ям

Українська співачка Камалія, яка вже раніше скаржилася на проблеми зі здоров'ям, знову опинилася на лікарняному ліжку.

Про це співачка написала на своїй сторінці в Instagram.

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"Пам'ятаєте ту історію, коли в п'ятницю мене забрала швидка допомога? Тоді лікарі наполягали на госпіталізації, але я відмовилася від стаціонару, тому що вже в неділю на мене чекав сольний концерт у Кременчуці", - повідомила артистка.

Камалія поскаржилася на здоров'я:

Камалія поділилася особистим / Скріншот

За її словами, тепер вона опинилася в лікарні. "І ось я тут. Виконую свою обіцянку і дбаю про здоров'я під наглядом чудових лікарів", - написала вона.

Раніше артистка не захотіла уточнювати діагноз, який доставляє їй неприємності. Вона підкреслила, що погіршення здоров'я пов'язане насамперед з неправильним харчуванням і стресом.

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Про особу: Камалія Камалія — українська поп-виконавиця, актриса, модель, авторка-виконавиця. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" у 2008 році. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" — була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

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