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"Вся країна хейтила": Міла Нітіч розкрила несподівану правду про Кузьму Скрябіна

Олена Кюпелі
10 червня 2026, 20:44
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Міла Нітіч розповіла про несподівані факти з життя Кузьми та його переживання.
Міла Нітіч висловилася щодо Кузьми
Міла Нітіч висловилася про Кузьму / Колаж Главред, фото Instagram/mila_nitich_official

Коротко:

  • Що зламало Кузьму
  • За що його хейтили українці

Українська співачка Міла Нітіч, яка нещодавно похвалилася подарунком від російської співачки Алли Пугачової, поділилася маловідомими і непростими подробицями про загиблого українського музиканта Кузьму Скрябіна.

Як розповіла співачка в інтерв'ю Телеграф, Кузьму всі знали як "свого хлопця", проте мало хто знає, через що йому довелося пройти.

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Міла Нітіч
Міла Нітіч поділилася цікавим з життя Кузьми / Прес-служба

За словами Нітіч, багато моментів у житті його зламали, він пройшов непростий шлях у 2004 році. "Тоді його хейтила вся країна за те, що він брав участь у передвиборчій кампанії Януковича. Ця ситуація дуже сильно вплинула на нього. Він тоді, я знаю, дуже жорстко сказав раз і назавжди: "Ідіть далеко (неценз. — ред.) разом зі своєю політикою, я більше не хочу в тому всьому брати участь".

Кузьма Скрябін
Кузьма Скрябін загинув у ДТП / УНІАН

Вона також додає, що про цю ситуацію не раз у житті згадував Володимир Бебешко.

"При цьому він був дуже щирим, непідкупним у своїх емоціях і поглядах. В принципі, таким, яким ми його знали, і він був дуже допитливим, йому завжди було все цікаво", - розповідає вона про загиблого артиста.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Тетяна Плаксина знову з'явилася з клініки з очима різного розміру.

Раніше також син Анджеліни Джолі, Нокс, виголосив промову на випускному, яку його однокласники ще довго не забудуть.

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Про особу: Кузьма Скрябін

Андрій Кузьменко – український співак, композитор, поет, письменник, телеведучий, продюсер, актор. Лідер гурту "Скрябін". Герой України (2020, посмертно), кавалер Ордена "За заслуги" I ст. (2015, посмертно). Заслужений артист Автономної Республіки Крим (2008).

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