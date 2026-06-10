"Вся країна хейтила": Міла Нітіч розкрила несподівану правду про Кузьму Скрябіна

Міла Нітіч розповіла про несподівані факти з життя Кузьми та його переживання.

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Міла Нітіч висловилася про Кузьму / Колаж Главред, фото Instagram/mila_nitich_official

Коротко:

Що зламало Кузьму

За що його хейтили українці

Українська співачка Міла Нітіч, яка нещодавно похвалилася подарунком від російської співачки Алли Пугачової, поділилася маловідомими і непростими подробицями про загиблого українського музиканта Кузьму Скрябіна.

Як розповіла співачка в інтерв'ю Телеграф, Кузьму всі знали як "свого хлопця", проте мало хто знає, через що йому довелося пройти.

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Міла Нітіч поділилася цікавим з життя Кузьми / Прес-служба

За словами Нітіч, багато моментів у житті його зламали, він пройшов непростий шлях у 2004 році. "Тоді його хейтила вся країна за те, що він брав участь у передвиборчій кампанії Януковича. Ця ситуація дуже сильно вплинула на нього. Він тоді, я знаю, дуже жорстко сказав раз і назавжди: "Ідіть далеко (неценз. — ред.) разом зі своєю політикою, я більше не хочу в тому всьому брати участь".

Кузьма Скрябін загинув у ДТП / УНІАН

Вона також додає, що про цю ситуацію не раз у житті згадував Володимир Бебешко.

"При цьому він був дуже щирим, непідкупним у своїх емоціях і поглядах. В принципі, таким, яким ми його знали, і він був дуже допитливим, йому завжди було все цікаво", - розповідає вона про загиблого артиста.

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Про особу: Кузьма Скрябін Андрій Кузьменко – український співак, композитор, поет, письменник, телеведучий, продюсер, актор. Лідер гурту "Скрябін". Герой України (2020, посмертно), кавалер Ордена "За заслуги" I ст. (2015, посмертно). Заслужений артист Автономної Республіки Крим (2008).

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