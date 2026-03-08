Рус
Ціни на три категорії продуктів різко підскочать - що і коли подорожчає

Руслана Заклінська
8 березня 2026, 02:36
Глобальна нестабільність на світових ринках та внутрішні економічні виклики ланцюговою реакцією б'ють по українських цінниках.
В Україні різко зростуть ціни через конфлікт на Близькому Сході / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ключові тези Гопки:

  • Зростання цін на продукти в Україні спровокує ситуація на Близькому Сході
  • Найшвидше подорожчають імпортні та тепличні овочі
  • Ціни на м’ясо та молочні продукти зростатимуть із затримкою 1-3 місяці

Ескалація на Близькому Сході у поєднанні з внутрішніми економічними чинниками спровокує хвилю зростання цін на продукти в Україні. Під ударом опиняться передусім імпортні овочі, м'ясо та молочна продукція. Про це повідомив аналітик УКАБ Максим Гопка у коментарі Delo.ua.

За його словами, на вартість продуктів впливає подорожчання нафти та пального, ризики для морських маршрутів, затримки та зростання вартості страхування. Крім того, внутрішні чинники, такі як стрибок цін на пальне та зростання курсу долара, також підвищують логістичні витрати та собівартість імпортних компонентів для виробництва.

Найшвидше зміняться цінники на імпортні та тепличні овочі. Йдеться передусім про помідори та огірки, понад 80% яких Україна зараз закуповує в Туреччині. Гопка пояснив, що ця категорія товарів має швидкий обіг запасів, тому будь-яке подорожчання логістики чи коливання валюти відображається на цінах майже миттєво.

"Ціни на м'ясо та молочні продукти також зростуть, але реагуватимуть із затримкою від одного до трьох місяців", - заявив аналітик УКАБ.

Гопка вважає, що молочні товари можуть подорожчати швидше через енергоємність переробки та залежність від вартості пального для транспортування. Проте, як зазначив аналітик, внутрішня пропозиція наразі стримує різке зростання цін на м’ясо, проте відчутне подорожчання може з'явитися ближче до Великодня.

Які продукти подорожчають у березні
Які продукти подорожчають у березні / Інфографіка: Главред

Наскільки зростуть ціни на паливо через ситуацію на Близькому Сході

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн повідомив, що ціни на пальне в Україні продовжують зростати, особливо дизель. За тиждень його вартість на світовому ринку піднялася на $280/т, що додає близько 13 грн/л, хоча на АЗС ціна поки зросла лише на 6 грн через наявні запаси.

Куюн зазначив, що собівартість дизеля на кордоні вже близько 70 грн/л, і надходження палива за новими цінами може додатково підвищити вартість. Подорожчання дизеля вплине на витрати, зокрема для армії, оскільки Україна повністю залежить від імпорту.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, в Україні спостерігається дефіцит гречки через скорочення посівних площ та зменшення врожаю, що сприятиме зростанню цін. За словами економістки Світлани Черемісіної, у 2025 році виробництво гречки склало 70,8 тис. тонн при внутрішньому споживанні 100–110 тис. тонн.

Також цього тижня в Україні подешевшала морква через активний продаж запасів зі сховищ. 5 березня фермери відвантажують її по 8-14 грн/кг, що на 11% дешевше, ніж тиждень тому.

Як повідомляв Главред, ситуація з цінами на м'ясо в Україні залишається стабільною через війну та наслідки від атак на енергосистему. У березні 2026 року зростання цін на яловичину, свинину та курятину не очікується - вони залишаться на рівні лютого.

Про персону: Максим Гопка

Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.

Зрив переговорів про мир: Росія виставила ультиматум Україні та погрожує демаршем

