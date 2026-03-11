Рус
Долар взлетів до історичного максимуму, а євро обвалився: курс валют на 12 березня

Інна Ковенько
11 березня 2026, 16:10
НБУ опублікував офіційний курс валют на четвер, 12 березня.
Курс валют на 12 березня
Курс валют на 12 березня / Колаж: Главред, фото: Pexels

Ви дізнаєтесь:

  • Яким буде курс долара 12 березня
  • Наскільки подешевшав євро
  • Скільки коштуватиме злотий 12 березня

На четвер, 12 березня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар подорожчав до нової рекордної позначки, а євро та злотий послабили свої позиції. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України

Курс долара на 12 березня

Зазначається, що на четвер офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 43,97 гривень за долар, що на 11 копійок більше, порівняно з середою, 11 березня. Таким чином долар досяг нового історичного максимуму.

відео дня

Курс євро на 12 березня

Відносно євро українська валюта посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,93 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 10 копійок.

Курс злотого на 12 березня

НБУ знизив курс польського злотого до гривні 12 березня на порівняно з 11 березня на 2 копійки - до 11,97 гривні.

Курс валют в Україні - останні новини

Главред раніше писав, що на 11 березня Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, долар послабив свої позиції, а євро зміцнився відносно української валюти.

Раніше повідомлялося, що у разі закріплення курсу вище позначки 43,5 гривні за долар, долар може зрости до 44 гривень. В цілому протягом березня валютний курс буде коливатися в межах 43,0-44,0 гривень за долар.

Напередодні стало відомо, що дефіцит валюти в Україні поступово знижується, а ринок у сезонному плані переходить на більш комфортні для Національного банку рівні.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

курс валют курс долара курс євро курс НБУ
