Ціни скоро підуть вгору: українцям назвали терміни подорожчання продуктів

Експерт зауважив, що у березні-квітні подорожчають не усі продукти.

Які продукти можуть подорожчати / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Коротко:

Наразі ціни на продукти в Україні стабільні

В березні-квітні почнуть дешевшати тепличні овочі

М'ясо, яйця та інші продукти будуть дорожчати за 10-14 днів до Великодня

У найближчі тижні ціни на більшість продуктів харчування в Україні залишаться стабільними. Вони будуть приблизно на тому ж рівні, що і в лютому. Але перед Великоднем очікується подорожчання. Про це в інтерв'ю Главреду розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Що буде з цінами на овочі

За його словами, з одного боку, ціни на овочі борщового набору, зокрема, буряк і капусту, трохи знижуються, але з іншого – картопля при цьому, порівняно з минулим роком, вже подорожчала на 14%.

"Тому ціни на овочі в березні-квітні можуть дещо зростати, оскільки якісної пропозиції стає менше. Це зростання може скласти близько 10%", - наголосив він.

Марчук додав, що у той же час почнуть дешевшати тепличні овочі, адже погода вирівнюється, а виробникам потрібно менше витрачати на генерацію тепла.

"До того ж у квітні з'являться овочі з парникових теплиць, які взагалі не потребують таких додаткових інструментів, як енергоносії. Відповідно, огірки поступово почнуть дешевшати", - наголосив експерт.

Якими будуть ціни на м'ясо

Марчук вважає, що ціни на м'ясо залишаться плюс-мінус на тому ж рівні, що і сьогодні, оскільки воно і так дороге.

На його думку, стрибок цін на м'ясо може відбутися тільки через зростання попиту на нього, коли закінчиться піст і наблизяться великодні свята.

Коли зростуть ціни на яйця

Експерт зауважив, що з наближенням Великодня попит на яйця в Україні зросте, і це викличе зростання цін.

"На скільки саме подорожчають яйця – я зараз не готовий прогнозувати. Підвищення цін на м'ясо, яйця та інші продукти, які традиційно дорожчають до Великодня, ми побачимо за 10-14 днів до свята", - підсумував він.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні фіксується дефіцит гречки, тому зростанню цін сприятиме поступове скорочення запасів цієї крупи. До серпня 2026 року можна очікувати подальшого підвищення ціни на гречку в межах 10 – 25% від поточного рівня.

Водночас в Україні знизилися ціни на моркву. Це відбулося через початок активного продажу запасів овочів зі сховищ.

Крім того, в Україні помітно подорожчали якісні яблука — на початку березня роздрібні ціни на популярні сорти у супермаркетах сягнули близько 70 грн за кілограм.

