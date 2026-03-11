Ціни скоро підуть вгору: українцям назвали терміни подорожчання продуктів

Коротко:
- Наразі ціни на продукти в Україні стабільні
- В березні-квітні почнуть дешевшати тепличні овочі
- М'ясо, яйця та інші продукти будуть дорожчати за 10-14 днів до Великодня
У найближчі тижні ціни на більшість продуктів харчування в Україні залишаться стабільними. Вони будуть приблизно на тому ж рівні, що і в лютому. Але перед Великоднем очікується подорожчання. Про це в інтерв'ю Главреду розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
Що буде з цінами на овочі
За його словами, з одного боку, ціни на овочі борщового набору, зокрема, буряк і капусту, трохи знижуються, але з іншого – картопля при цьому, порівняно з минулим роком, вже подорожчала на 14%.
"Тому ціни на овочі в березні-квітні можуть дещо зростати, оскільки якісної пропозиції стає менше. Це зростання може скласти близько 10%", - наголосив він.
Марчук додав, що у той же час почнуть дешевшати тепличні овочі, адже погода вирівнюється, а виробникам потрібно менше витрачати на генерацію тепла.
"До того ж у квітні з'являться овочі з парникових теплиць, які взагалі не потребують таких додаткових інструментів, як енергоносії. Відповідно, огірки поступово почнуть дешевшати", - наголосив експерт.
Якими будуть ціни на м'ясо
Марчук вважає, що ціни на м'ясо залишаться плюс-мінус на тому ж рівні, що і сьогодні, оскільки воно і так дороге.
На його думку, стрибок цін на м'ясо може відбутися тільки через зростання попиту на нього, коли закінчиться піст і наблизяться великодні свята.
Коли зростуть ціни на яйця
Експерт зауважив, що з наближенням Великодня попит на яйця в Україні зросте, і це викличе зростання цін.
"На скільки саме подорожчають яйця – я зараз не готовий прогнозувати. Підвищення цін на м'ясо, яйця та інші продукти, які традиційно дорожчають до Великодня, ми побачимо за 10-14 днів до свята", - підсумував він.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, в Україні фіксується дефіцит гречки, тому зростанню цін сприятиме поступове скорочення запасів цієї крупи. До серпня 2026 року можна очікувати подальшого підвищення ціни на гречку в межах 10 – 25% від поточного рівня.
Водночас в Україні знизилися ціни на моркву. Це відбулося через початок активного продажу запасів овочів зі сховищ.
Крім того, в Україні помітно подорожчали якісні яблука — на початку березня роздрібні ціни на популярні сорти у супермаркетах сягнули близько 70 грн за кілограм.
Про персону: Денис Марчук
Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".
