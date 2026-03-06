Дефіцит популярної крупи в Україні: ціни можуть сягнути рекордних позначок

Ситуація на ринку гречки в Україні відчутно змінилася.

https://glavred.net/economics/deficit-populyarnoy-krupy-v-ukraine-ceny-mogut-dostich-rekordnyh-otmetok-10746695.html Посилання скопійоване

Подорожчання гречки в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні спостерігаєтеся дефіцит гречки

До серпня крупа може подорожчати на 10 – 25%

На це вплине поступове скорочення запасів

В Україні фіксується дефіцит гречки, тому зростанню цін сприятиме поступове скорочення запасів цієї крупи. Про це заявила докторка економічних наук, головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна в коментарі 24 Каналу.

За її словами, з 2024 року ситуація на ринку гречки відчутно змінилася. Зокрема відбулося скорочення площ під культурою:

відео дня

у 2024 році – до 90,3 тисячі гектарів;

у 2025 році – до 58,5 тисячі гектарів.

"Враховуючи традиційний рівень внутрішнього споживання гречки у 100 – 110 тисяч тонн на рік, за даними урожаю 2025 року у 70,8 тисячі тонн спостерігається дефіцит у розмірі 30 – 35 тисяч тонн. Втім, слід пам'ятати, що наявність перехідних залишків крупи дозволить скорегувати цю нестачу", - підкреслила вона.

Експертка вважає, що до серпня 2026 року можна очікувати подальшого підвищення ціни на гречку в межах 10 – 25% від поточного рівня.

"До початку надходження нового врожаю споживча ціна на гречану крупу може досягти орієнтовно 55 – 60 гривень за умови збереження поточних ринкових тенденцій та відсутності різкого збільшення пропозиції", - говорить Черемісіна.

Чому дорожчає гречка

Економіст Володимир Чиж раніше заявляв, що впродовж наступних місяців гречка може подорожчати на 8-10%.

За його словами, головними чинниками подорожчання є - висока собівартість виробництва, шалені енергетичні витрати і логістика.

Він також підкреслив, що сезонні коливання можуть відкоригувати ціну гречки в обидва боки.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини України

Як повідомляв Главред, цього тижня в Україні знизилися ціни на моркву. Це відбулося через початок активного продажу запасів овочів зі сховищ.

Також відомо, що з початку 2026 року основні види м'яса в Україні стали дешевшими на 3 – 30,42 гривні за кілограм. Зокрема, найбільше знизилися ціни на курятину.

Водночас в Україні помітно подорожчали якісні яблука — на початку березня роздрібні ціни на популярні сорти у супермаркетах сягнули близько 70 грн за кілограм.

Читайте також:

Про ресурс: Інститут аграрної економіки Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" заснований у 1956 році в м. Київ як науковий центр з розробки економічних основ формування і здійснення аграрної політики в Україні, актуальних проблем теорії і практики розвитку агропромислового комплексу, організації впровадження у виробництво досягнень економічної науки, здійснення координації досліджень та підготовки наукових кадрів. Указом Президента України від 12 січня 2004 року № 48 Інституту надано статус національного наукового центру. Головним завданням Інституту є розробка економічних основ формування аграрної політики в Україні, проведення дослідження актуальних проблем розвитку агропромислового комплексу, організація впровадження у виробництво досягнень аграрної науки, здійснення координації досліджень та підготовка кадрів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред