Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Дефіцит популярної крупи в Україні: ціни можуть сягнути рекордних позначок

Марія Николишин
6 березня 2026, 16:56
Ситуація на ринку гречки в Україні відчутно змінилася.
Дефіцит популярної крупи в Україні: ціни можуть сягнути рекордних позначок
Подорожчання гречки в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • В Україні спостерігаєтеся дефіцит гречки
  • До серпня крупа може подорожчати на 10 – 25%
  • На це вплине поступове скорочення запасів

В Україні фіксується дефіцит гречки, тому зростанню цін сприятиме поступове скорочення запасів цієї крупи. Про це заявила докторка економічних наук, головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна в коментарі 24 Каналу.

За її словами, з 2024 року ситуація на ринку гречки відчутно змінилася. Зокрема відбулося скорочення площ під культурою:

відео дня
  • у 2024 році – до 90,3 тисячі гектарів;
  • у 2025 році – до 58,5 тисячі гектарів.

"Враховуючи традиційний рівень внутрішнього споживання гречки у 100 – 110 тисяч тонн на рік, за даними урожаю 2025 року у 70,8 тисячі тонн спостерігається дефіцит у розмірі 30 – 35 тисяч тонн. Втім, слід пам'ятати, що наявність перехідних залишків крупи дозволить скорегувати цю нестачу", - підкреслила вона.

Експертка вважає, що до серпня 2026 року можна очікувати подальшого підвищення ціни на гречку в межах 10 – 25% від поточного рівня.

"До початку надходження нового врожаю споживча ціна на гречану крупу може досягти орієнтовно 55 – 60 гривень за умови збереження поточних ринкових тенденцій та відсутності різкого збільшення пропозиції", - говорить Черемісіна.

Чому дорожчає гречка

Економіст Володимир Чиж раніше заявляв, що впродовж наступних місяців гречка може подорожчати на 8-10%.

За його словами, головними чинниками подорожчання є - висока собівартість виробництва, шалені енергетичні витрати і логістика.

Він також підкреслив, що сезонні коливання можуть відкоригувати ціну гречки в обидва боки.

Дефіцит популярної крупи в Україні: ціни можуть сягнути рекордних позначок
Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини України

Як повідомляв Главред, цього тижня в Україні знизилися ціни на моркву. Це відбулося через початок активного продажу запасів овочів зі сховищ.

Також відомо, що з початку 2026 року основні види м'яса в Україні стали дешевшими на 3 – 30,42 гривні за кілограм. Зокрема, найбільше знизилися ціни на курятину.

Водночас в Україні помітно подорожчали якісні яблука — на початку березня роздрібні ціни на популярні сорти у супермаркетах сягнули близько 70 грн за кілограм.

Читайте також:

Про ресурс: Інститут аграрної економіки

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" заснований у 1956 році в м. Київ як науковий центр з розробки економічних основ формування і здійснення аграрної політики в Україні, актуальних проблем теорії і практики розвитку агропромислового комплексу, організації впровадження у виробництво досягнень економічної науки, здійснення координації досліджень та підготовки наукових кадрів.

Указом Президента України від 12 січня 2004 року № 48 Інституту надано статус національного наукового центру.

Головним завданням Інституту є розробка економічних основ формування аграрної політики в Україні, проведення дослідження актуальних проблем розвитку агропромислового комплексу, організація впровадження у виробництво досягнень аграрної науки, здійснення координації досліджень та підготовка кадрів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

гречка ціни на продукти новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ націлилася на захоплення великих міст: Зеленський назвав терміни наступу РФ

РФ націлилася на захоплення великих міст: Зеленський назвав терміни наступу РФ

18:35Україна
Хвилина мовчання обов'язкова для всіх українців: Зеленський підписав закон

Хвилина мовчання обов'язкова для всіх українців: Зеленський підписав закон

17:52Україна
Долар і євро раптово обвалились: новий курс валют на 9 березня

Долар і євро раптово обвалились: новий курс валют на 9 березня

17:50Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з котом за 33 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з котом за 33 с

Насіння перцю "прокинеться" миттєво: простий метод, який дає дружні сходи

Насіння перцю "прокинеться" миттєво: простий метод, який дає дружні сходи

Притягнуть гроші та удачу: яких знаків зодіаку закрутить фінансовий вихор

Притягнуть гроші та удачу: яких знаків зодіаку закрутить фінансовий вихор

Китайський гороскоп на завтра 7 березня: Тиграм - конфлікти, Собакам - роздратування

Китайський гороскоп на завтра 7 березня: Тиграм - конфлікти, Собакам - роздратування

Викликають сміх і водночас легкий жах: які дивні зачіски були модними в СРСР

Викликають сміх і водночас легкий жах: які дивні зачіски були модними в СРСР

Останні новини

18:35

РФ націлилася на захоплення великих міст: Зеленський назвав терміни наступу РФ

18:13

У Порошенка заборгували понад 55 млн грн за оренду офісу, - компанія-орендодавець

17:57

Потеплішає до +15°, але є нюанс: якою буде погода на Львівщині 7-8 березня

17:52

Хвилина мовчання обов'язкова для всіх українців: Зеленський підписав закон

17:51

Людина, яка готується до кінця світу, зробила тривожну заяву: чого побоюватися

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
17:50

Долар і євро раптово обвалились: новий курс валют на 9 березня

17:41

На будь-яку весняну погоду: що взувати весною 2026Відео

17:34

Путін "підставляє" Трампа: у The Washington Post дізналися про допомогу РФ Ірану

17:32

В Україні обрали найефективніших фінансових директорів: хто отримав головні відзнаки PR

Реклама
17:09

Як кішки виявляють любов до господарів: жести, про які не думають

16:56

Дефіцит популярної крупи в Україні: ціни можуть сягнути рекордних позначок

16:36

Буде як з картинки: чим підживити моркву навесні для хорошого врожаюВідео

16:34

Атакують з двох напрямків: окупанти наступають до центру Гришино

16:33

Яка стара назва міста Хмельницький: про неї вже не пам’ятають навіть місцеві

16:23

Єва Мішалова ридаючи вийшла на зв'язок після смерті Ігоря Комарова - що вона сказалаВідео

16:20

Збройне захоплення авто Ощадбанку: в Угорщині похвалилися викраденими цінностямиФото

16:18

Кейт Міддлтон замінила королівські коштовності на сережки за 50 доларів

16:14

Найближчими тижнями буде прогрес у переговорах з РФ - Віткофф

16:11

Мороз ще не здається: на Тернопільщині очікуються температурні гойдалки

16:06

СБУ знищує російський флот прямо в портах. Це новий етап демілітаризації - експерт

Реклама
16:02

"Як остання ганчірка": Леся Нікітюк розчулила в день народження мами

15:37

США дозволили Індії купувати російську нафту: названо загрози такого рішення

15:29

Якою водою потрібно вмитися 7 березня: прикмети на свято 7 березня

15:29

НАБУ зберегло схеми на енергоринку, – експрокурор САП зробив припущення, що Бюро розчищає ринок під своїх

15:21

Чи можна слухати музику у Великий піст: священник поставив крапку у питанніВідео

15:20

Чому 7 березня потрібно присвятити очищенню душі: яке церковне свято

15:16

Пара вирушила у відпустку мрії, але хлопець припустився помилки: що він зробивВідео

14:57

МЗС звернулось до українців із терміновою заявою через скандал в Угорщині

14:55

Прем’єра серіалу "Скарби" — ексклюзивно на Київстар ТБ

14:46

"Ніколи не бачив, щоб так плакав": Харчишин поділився болем сина-воїна

14:42

Викрадення українських інкасаторів в Угорщині: поліція почала розслідування

14:33

Як раніше видаляли волосся на тілі: жахливі радянські та середньовічні методи

14:30

Альона Омаргалієва стала учасницею шоу "Я люблю Україну" у спецвипуску до Дня боротьби за права жінок

14:17

Раз-два і готово: вишуканий бюджетний салат з бурякаВідео

14:15

Політолог про політсилу Терехова-Кіма: в партійних перегонах з’являється ще один перспективний гравець

14:09

Теплий чи холодний відтінок - як помада змінює колір зубів

14:03

Наїсться вся сім'я: рецепт вечері без заморочок з курячого філе

13:47

Кожна поїздка стане економнішою: як швидко зменшити розхід палива в автоВідео

13:42

Гороскоп на завтра 7 березня: Овнам - непорозуміння, Рибам - успіх

13:30

"Я більше не вірю": Олена Тополя висловилася про кохання після розлучення

Реклама
13:29

Чоловік отримав особняк за мільйони всього за 15 фунтів: як так вийшло

13:28

Як уникнути запаху поту та жовтих плям на одязі: ефективні способи боротьби

13:11

Продавці змінили ціни: скільки в Україні коштують квіти перед 8 березня

12:58

Економіка протримається трохи довше: експерт сказав, що відтермінує крах РФ

12:46

Наші - вдома: з російського полону повернулися сотні військовихФото

12:43

Гороскоп Таро на завтра, 7 березня: Овнам - важливий момент, Левам - удача

12:24

"Мені страшно": Маша Машкова різко висловилася про ТрампаВідео

12:12

Секрет соковитих котлет: які популярні інгредієнти зіпсують навіть найкраще м’ясо

12:10

Як швидко вигнати крота з ділянки — ефективний і безпечний метод

12:01

"Сім років колонії": в РФ суворо карають Тетяну Лазарєву за позицію

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти