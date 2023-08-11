В Україні різко змінилися ціни на крупу, яка є на кожній кухні

Ціни на гречку в Україні порівняно з минулим роком впали на 53% - приблизно до рівня, який був до повномасштабного військового вторгнення РФ в нашу країну.

https://glavred.net/economics/v-ukraine-rezko-pomenyalis-ceny-na-krupu-kotoraya-est-na-kazhdoy-kuhne-10492639.html Посилання скопійоване

Ціни на гречку в Україні впали на 53% / колаж Главред, фото УНІАН

Ціни на дуже популярну в Україні гречану крупу у порівнянні з минулим роком впали на 53%. Вартість гречки приблизно повернулася до значень, які фіксувалися ще до повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну - в середньому 44,4 грн/кг. Про це повідомили в "Українському клубі аграрного бізнесу" (УКАБ).

Остаточні підрахунки в кінцевому підсумку підтвердив директор агропромислового департаменту групи "Агротрейд" Олександр Овсяник, повідомляє портал Agronews.

За словами Овсяника, ціни впали на тлі стабілізації попиту і пропозиції на гречку. І він стверджує, що для аграріїв у гречки в нинішньому році відсутній "надзвичайно привабливий економічний ефект".

відео дня

Як кажуть експерти Мінагрополітики, в минулому році посіви гречки в порівнянні з довоєнним 2021 році зросли більш ніж на третину. Загальна площа під урожай нинішнього року склала 120,7 тисячі гектарів. І це майже повністю збігається з площею збирання гречки в минулому році - 121 тисячі гектарів.

При цьому внутрішнє споживання оцінюється в 125-130 тис. тонн/рік.

"У цьому сезоні з урахуванням перехідних залишків наш наявний ресурс становитиме 165 тис. тонн, чого поки предостатньо як для забезпечення внутрішніх потреб, так і для формування експортного потенціалу на рівні не менше 20 тис. т", – заявив перший заступник Міністра аграрної політики і продовольства України Тарас Висоцький.

Ціни на продукти та напої в Україні

Нагадаємо, раніше Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

В українських мережах роздрібної торгівлі пішли в зростання ціни на алкогольні напої. Цінники підвищилися в провідних супермаркетах. При цьому подорожчання торкнулося як горілки, так і вина, а також пива.

Крім того, з початку 2023 року в Україні накрутили ціни на популярні продукти. Так, помітно зросли ціни на мандарини, апельсини і яблука.

Вас можуть зацікавити такі новини: