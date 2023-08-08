Від 70 до 90 грн: ціни на суперпопулярні літні ягоди рвуться вгору - що сталося

В Україні в серпні ціна на кавуни складе в середньому близько 30 гривень за кілограм. При цьому овочі будуть продовжувати падати в ціні.

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Ціни на ягоди в останній місяць літа будуть не дуже низькими / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

В Україні в серпні 2023 року ціна на кавуни складе в середньому близько 30 гривень за кілограм. Про це розповіла завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Інна Сало в коментарі "24 каналу".

За її словами, згідно з прогнозами аналітики, приблизні ціни на ягоди в серпні складуть:

на чорну смородину - 70-80 гривень за кілограм;

малину - 80-90 гривень за кілограм.

Як каже Сало, до 93% кавунів в Україні вирощувалося фермерськими господарствами – близько 0,4 млн тонн. Солідна частина з цієї кількості використовувалося для продажу. У Херсонській області всіма категоріями господарств вирощувалося до 37% кавунів – до 150 тисяч тонн. Це значна частка, яка може компенсуватися, при формуванні товарної пропозиції, на кошти імпортних поставок, говорить Сало.

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При цьому, каже експерт, поки овочі продовжувати дешевшати, особливо борщовий набір.

Якщо говорити про ціни на овочі борщового набору, то до кінця літа їх вартість може знизитися:

капуста білокачанна – до 13 гривень за кілограм (-34,6%);

буряк - до 15 гривень за кілограм (-53,3 %);

цибуля ріпчаста і морква - до 30 гривень за кілограм (-20,0 %);

картопля - до 13 гривень за кілограм (-15,3%).

Ціни на продукти та напої в Україні

Нагадаємо, раніше Мінекономіки запропонувавши підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

В українських мережах роздрібної торгівлі пішли в зростання ціни на алкогольні напої. Цінники підвищилися в провідних супермаркетах. При цьому подорожчання торкнулося як горілки, так і вина, а також пива.

Крім того, з початку 2023 року в Україні накрутили ціни на популярні продукти. Так, помітно зросли ціни на мандарини, апельсини і яблука.

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