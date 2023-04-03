Ціни на хліб підняли: в Україні будуть щомісяця піднімати вартість продукту

Збільшення вартості хліба пов'язане з потребою використання генераторів для виробництва продукції, а також з ситуацією на міжнародному ринку.

Ціни на хліб / pixabay

Ціни на хліб в Україні за останній рік значно зросли. Як стверджують українські виробники, зараз підприємства працюють мало не на межі збитків.

У Державній службі статистики розповіли, що за останній рік ціна хліба зросла на 28,8%. А за період з лютого по березень 2023-го вартість підвищилася ще на 1,5%.

Збільшення вартості пов'язане з потребою використання генераторів для виробництва продукції, а також з ситуацією на міжнародному ринку.

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Проте Всеукраїнська асоціація пекарів та об'єднання "Укрхлібпром" стверджують, що серйозною проблемою також є нестача працівників у пекарнях. Крім того, часто виникає затримка оплати продукції.

На скільки ще зросте вартість хліба

На квітень місяць 2023 року в середньому хліб коштує 20-25 гривень. Однак є і дорожча продукція. Адже точна вартість залежить від індивідуальних показників, наприклад, сорту борошна і виробника товару.

"Враховуючи, що в собівартості виробництва хліба борошно займає близько 40% -45%, то це якраз і пояснюється підвищенням ціни на хліб, яке відбулося в січні-лютому. Надалі ціни на хліб зростатимуть на 1,5-2% щомісяця", – розповіли представники "Укрхлібпрому".

Ціни на хліб зараз

Буханець житнього українського Столичного хліба в середньому коштує 38,08 грн. Це майже на 2 грн вище, ніж ціна в лютому в 36,28 грн.

Ціни на продукти

Нагадаємо, з початку 2023 року в Україні накрутили ціни на популярні продукти. Так, помітно зросли ціни на мандарини, апельсини і яблука.

За даними порталу Мінфін, станом на 9 січня апельсини додали в ціні з 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Як повідомляв Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що в наступному році з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

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