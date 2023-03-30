"Країні потрібні гроші": ціни на всі види палива в Україні різко зростуть - експерт

Сергій Куюн вважає рішення держави про повернення податків, яке спричинить зростання цін на бензин, дизпаливо і автогаз, правильним.

Ціни на всі види палива в Україні різко зростуть / УНІАН

Ціни на бензин Україні з 1 липня зростуть на 23% – до 58,4 грн за літр, заявив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

На сторінці в Facebook він нагадав, що з 1 липня 2023 року планується повернення податків на паливо до довоєнного рівня. При цьому не тільки ПДВ (з 7 до 20%), а й акцизів.

"Якщо орієнтуватися на поточну ситуацію і повернення до довоєнних акцизів, то ціни зростуть наступним чином: бензин – на 11,2 грн/л (з 47,17 до 58,35 грн/л), дизпаливо – на 7,7 грн/л (з 47,43 до 55,10 грн/л), LPG – на 2,6 грн/л (з 21,77 до 24,40 грн/л)", - пояснив Куюн.

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Водночас експерт вважає рішення держави про повернення податків правильним.

"По-перше, країні потрібні гроші. По-друге, ціни на нафту впали. У березні 2022 року вони були 140 дол., а зараз - 75 дол. за барель. По-третє, зниження ПДВ призвело до зловживань деяких імпортерів, які через низький податок почали виводити прибуток з країни шляхом фіктивного завищення цін на імпортований нафтопродукт", - написав він.

Нагадаємо, у 2022 році в Україні вибухнув дефіцит палива на АЗС. В результаті авіаударів знищено єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуці (Полтавська обл.), на який припадало близько 40% загального постачання бензину і дизельного палива. Також росіянами розбомблені близько 20 нафтобаз.

Пізніше російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку на Кременчук. Того ж дня три російські ракети влучили в нафтобазу в Новомосковському районі Дніпропетровської області, виникла масштабна пожежа.

Також повідомлялося, що ціни на бензин в Україні з початку 2023 року трохи впали. При цьому експерти відзначають, що вже навесні можна очікувати подорожчання палива.

Експерт паливного ринку Сергій Куюн каже, що зростання цін на бензин прогнозується вже на березень-квітень.

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