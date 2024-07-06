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В Україні різко і помітно підскочать ціни на продукти: експерт пояснив, що сталося

Дмитро Відоменко
6 липня 2024, 17:56оновлено 6 липня, 18:50
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Подорожчання продуктів в Україні буде зумовлено підвищенням собівартості виробництва і підвищенням витрат виробників.
Ціни на продукти, гроші, ринок
Ціни на продукти: чому їжа дорожчатиме - пояснення експерта / УНІАН

В Україні вже найближчим часом очікується помітне зростання цін на продукти. Про це сказав керівник Української асоціації аграрного експорту Дмитро Крошка в ефірі національного телемарафону.

За словами експерта, підвищення цін на українському ринку продовольства буде зумовлено підвищенням собівартості виробництва і подорожчанням витрат виробників на виробництво самої продукції.

"І, звичайно, це дуже сильний фактор, який кладе відбиток на ціну - логістика складових і логістика самої продукції для доставки її до споживача. Тому, на мою думку, що по закінченню цього сезонного фактора, коли прийде час зберігати цю продукцію або переробляти сировину на продукти, ми будемо спостерігати ще більше зростання цін на продукцію, як мінімум, на українському ринку", - додав він.

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Ціни на продукти в Україні - новини за темою

Нагадаємо, в Україні значно знизилися ціни на столовий буряк через зменшення попиту на цей овоч. Ціни в середньому знизилися на 13% порівняно з минулим тижнем і коливаються від 8 до 14 гривень за кілограм.

Також на 13% знизилися ціни на картоплю, їхня вартість становить 14-18 гривень за кілограм. Пропозиція картоплі на ринку велика, але попит зменшується.

Як повідомляв Главред, в Україні зріс попит на свіжу малину, оптова ціна зараз становить близько 1200 грн/кг. Аналітики прогнозують, що цього року ціни на свіжу малину можуть бути вищими через зростання цін на світовому ринку замороженої малини.

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