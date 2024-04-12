Фермери змушені знижувати ціни: в Україні стрімо дешевшає популярний овоч

Українські виробники картоплі знижують ціни через невеликий попит на продукцію.

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На ринку падає ціна на популярний овоч / Колаж: Главред, фото: hronika.info, УНІАН

В Україні знизилися ціни на картоплю у середньому на 13%. Оптова вартість опустилася до 14-18 гривень за кілограм. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

За даними аналітиків, українські виробники картоплі змушені знижувати ціни через невеликий попит на продукцію. Пропозиція картоплі на ринку залишається великою, однак попит на продукт продовжує знижуватися. Багато покупців були незадоволені якістю і часто відмовлялися купувати овоч.

Варто відзначити, що порівняно з першою половиною квітня 2023 року, ціни на картоплю в Україні наразі вищі в 3 рази. З огляду на великі обсяги продукції на ринку, українські фермери розглядають можливість подальшого зниження цін на картоплю.

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Як повідомляв Главред, в Україні знижуються ціни на білокачанну капусту. Зараз її можна придбати за 5-10 грн/кг, порівняно з 12 грн/кг тиждень тому. Зниження цін пов'язують з погіршенням якості капусти та зменшенням попиту.

Також значно знизились ціни на столові буряки через зменшення попиту на цей овоч. Ціни в середньому знизилися на 13% порівняно із минулим тижнем і коливаються від 8 до 14 гривень за кілограм.

Крім цього, в Україні спостерігається зростання попиту на свіжу малину, при цьому оптова ціна зараз становить близько 1200 грн/кг. Малину на ринок України постачають з Марокко, а згодом з Іспанії. Аналітики прогнозують, що цього року ціни на свіжу малину можуть бути вищими через зростання цін на світовому ринку замороженої малини.

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