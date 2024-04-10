В Україні різко змінилась ціна на основний елемент борщового набору: що сталося

Виробники змушені знижувати ціни, навіть при тому, що запаси столових буряків швидко зменшуються.

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В Україні знижується ціна на популярний овоч / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Цього тижня в Україні значне знизились ціни на столові буряки. Однією з причин такого зниження є зменшення попиту на овоч. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

За даними аналітиків, ціни на буряк знизилися в середньому на 13%, порівняно із минулим тижнем. Наразі його вартість коливається від 8 до 14 гривень за кілограм.

Попит на буряк значно зменшився, що призвело до зниження цін на ринку. Крім того, на ринку стикаються зі тиском від збільшення кількості некондиційних буряків, які виробники намагаються реалізувати в першу чергу. Також на вартість продукту впливає погіршення якості буряків у сховищах.

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"Знизити відпускні ціни в даному сегменті, фермери змушені навіть за того, що запаси столових буряків у сховищах українських господарств стрімко скорочуються", - зазначили аналітики.

Водночас навіть у таких умовах українським фермерам вдається продавати буряки в середньому вдвічі дорожче, ніж у першій половині квітня 2023 року.

Проєкт EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Ціни на продукти в Україні - новини по темі

Нагадаємо, в Україні спостерігається коливання цін на продукти харчування. За останній рік загальна вартість знизилася на 0,1%. Курячі яйця подешевшали на 34,3%, а вершкове масло подорожчало на 13,5%. Деякі інші продукти також подешевшали: соняшникова олія на 17,4%, овочі на 12,2%, цукор на 13,3%

Також знижуються ціни на білокачанну капусту в Україні. Зараз її можна придбати за 5-10 грн/кг, порівняно з 12 грн/кг тиждень тому. Зниження цін пов'язують з погіршенням якості капусти та зменшенням попиту.

Як повідомляв Главред, супермаркети і магазини використовують "трюки" з цінами, щоб отримувати більше грошей від покупців. Наприклад, вони округлюють ціни так, щоб забрати здачу. Це може бути дуже маленька сума, але за великої кількості покупок вона накопичиться. Щоб уникнути цього, можна користуватися банківською карткою для оплати.

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