Ціни на продукти в Україні знову почали скакати: на що доведеться розщедритися

В Україні подешевшали продукти харчування. За рік - з березня 2023 року по березень 2024 року - ціни на них знизилися на 0,1%. Але є й ті, що подорожчали

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Стрибки цін на продукти в Україні: що сталося / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні стався черговий етап гойдання "маятника цін" на продукти харчування. За даними Держстату, за рік - з березня 2023 року по березень 2024 року - загалом їхня вартість знизилася на 0,1%.

Однак, приміром, конкретно курячі яйця подешевшали одразу на 34,3%, а вершкове масло подорожчало на 13,5%.

Крім курячих яєць, значно подешевшали також:

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соняшникова олія - на 17,4%;

овочі - на 12,2%;

цукор - на 13,3%.

На хліб і хлібопродукти ціни знизилися на 2,3% (а на макаронні вироби - на 0,4%).

Водночас на низку продуктів ціни все ж таки зросли. Зокрема, подорожчало:

вершкове масло - на 13,5%;

молоко - на 8,8%;

м'ясо та м'ясопродукти - на 7,7%;

сир і м'який сир - на 7,6%;

хліб - на 5,2%;

фрукти - на 4,9%;

рибу та продукти з риби - на 4,5%.

Водночас українські виробники готуються підвищувати ціни на шоколад і вироби з нього. Серед причин - подорожчання сировини та блокада поляками кордону. У результаті вже влітку вартість плитки шоколаду може зрости з поточних середньої ціни в 35 грн до 50 грн.

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Ба більше, розповіла оглядачка аграрного та харчового ринку Лариса Гук, виробники вже зменшили розмір стандартної плитки (зі 100 до 80 грам).

"Слід очікувати подорожчання - і виробники це підтверджують. Є прогноз, що влітку ціна за плитку шоколаду (а вона зараз уже не 100, а, наприклад, 80 г) може зрости з 35 до 50 грн, а до кінця року - і до всіх 70 грн", - ідеться в повідомленні.

Ціни на продукти - останні новини

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні подорожчають важливі овочі та фрукти. Серед овочів найбільше зросте ціна на цибулю, серед фруктів - на яблука.

Також раніше повідомлялося, що в Україні подорожчав стратегічно важливий продукт. До кінця весни вартість овоча зростатиме через додаткові витрати на зберігання під час сильних морозів.

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