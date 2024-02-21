В Україні переписали цінник на важливий продукт з борщового набору: що сталося

В Україні почала дешевшати білокачанна капуста. 21 лютого фермери готові вести відвантаження овоча по 6-10 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.

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В Україні переписали цінники на капусту / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні почали падати ціни на капусту білокачанну. Про здешевлення повідомили аналітики проекту EastFruit.

За їхніми даними, 21 лютого фермери готові вести відвантаження капусти - по 6 -10 грн за кілограм, що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.

"Знижувальний ціновий тренд в даному сегменті обумовлений помітним зниженням торгової активності, як з боку оптових компаній, так і з боку роздрібних мереж. Крім того, якість продукції у вже відкритих сховищах стрімко погіршується, що також негативно позначається на цінах білокачанної капусти", – кажуть експерти.

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Причиною здешевлення капусти, кажуть фахівці, перш за все викликаний тим, що збільшилася пропозиція продукції на ринку – за рахунок відновлення відвантажень тими виробниками, "які раніше воліли притримувати капусту в сховищах в очікуванні більш високих цін".

У той же час за рік – з січня 2023 року по січень 2024 року - в Україні подешевшав відразу ряд важливих продуктів. Найбільше-курячі яйця, ціни на які знизилися на 18,7%.

Також, за даними Держстату, зменшилася вартість:

соняшникової олії - на 16,1%;

цукру - на 8,4%;

хлібопродуктів - на 2,8%.

Ціни на продукти в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, протягом 2023 року в Україні відбулося значне зростання цін на продукти харчування. За даними Державної служби статистики України (Держстату), у грудні 2023 року середні ціни на ці продукти зросли на 4% порівняно з груднем 2022 року.

У другому півріччі 2023 року відбулося значне підвищення цін на молоко, яке є однією з ключових складових молочних продуктів. Це підвищення відбулося як в гривнях, так і в євро, повідомили в Союзі молочних підприємств України.

Незважаючи на загальний зростання цін у країні на 3,7% у період з грудня 2022 року по грудень 2023 року, окремі продукти також подешевшали. Про це повідомляє Державна служба статистики України у своєму звіті.

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