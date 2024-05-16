Що діється з цінами на продукти в Україні: чи 'стрибає' вартість

В Україні триває зниження цін на овочі минулорічного врожаю. Також дешевшають гречана крупа, і особливо сильно - яйця, повідомляє Держстат.

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Що діється з цінами на продукти в Україні? / Колаж: Главред, фото: hronika.info, УНІАН

В Україні, як і раніше, помітне зниження цін на овочі врожаю минулого року, гречана крупа, а особливо сильно - яйця. Такий стан речей стає зрозумілим, якщо ознайомитися зі свіжими даними Держстату.

Згідно з інформацією статистичного відомства, у квітні минулого року середні ціни на яйця знизилися на 19,5% - до 33,5 гривень за десяток, а крупи гречані подешевшали на 3,7% до 26,4 гривень за кілограм.

Крім того, капуста подешевшала на 5,6% до 13,2 гривень за кілограм, морква - на 5,6% до 12,1 гривень за кілограм, цибуля - на 4,3% до 16,0 гривень за кілограм. А ось один з основних елементом борщового набору - буряк - подорожчав на 5,2% до 17,8 гривень за кілограм.

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Ціни на продукти в Україні - новини за темою

Нагадаємо, в Україні значно знизилися ціни на столовий буряк через зменшення попиту на цей овоч. Ціни в середньому знизилися на 13% порівняно з минулим тижнем і коливаються від 8 до 14 гривень за кілограм.

Також на 13% знизилися ціни на картоплю, їхня вартість становить 14-18 гривень за кілограм. Пропозиція картоплі на ринку велика, але попит зменшується.

Як повідомляв Главред, в Україні зріс попит на свіжу малину, оптова ціна зараз становить близько 1200 грн/кг. Аналітики прогнозують, що цього року ціни на свіжу малину можуть бути вищими через зростання цін на світовому ринку замороженої малини.

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