В Україні продовжили дію кешбеку на пальне, але змінили умови - що відомо

З 1 травня в Україні змінюються умови нарахування кешбеку на пальне, при цьому програму державної підтримки водіїв продовжено до кінця місяця.

https://glavred.net/economics/v-ukraine-prodlili-deystvie-keshbeka-na-toplivo-no-izmenili-usloviya-chto-izvestno-10760690.html Посилання скопійоване

В Україні продовжили дію кешбеку на пальне

Про що йдеться у матеріалі:

Кабінет міністрів України продовжив термін дії кешбеку на пальне для населення до 31 травня. Однак, правила отримання кешбеку було змінено. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

"Уже з 1 травня запрацюють нові правила нарахування кешбеку на АЗС. Максимальна сума повернення становитиме 500 грн на місяць. Такий формат покриє потреби більшості водіїв і дозволить державі підтримати максимальну кількість українців", - йдеться у повідомленні. відео дня

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що програму кешбеку на пальне продовжили до 31 травня.

Вона передбачає повернення 15% вартості дизеля, 10% — бензину та 5% — автогазу.

Кешбек уже нараховано понад двом мільйонам українців.

Як змінювались ціни на бензин в Україні / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, з 20 березня в Україні почала діяти державна програма "Кешбек на пальне", яка передбачає часткове відшкодування витрат громадян на бензин.

Водночас на ринку можливе зниження цін на пальне, адже Антимонопольний комітет зобов’язав мережі автозаправних станцій упродовж найближчих 10 днів встановити економічно обґрунтовану вартість.

Крім того, Україна розраховує, що після відновлення транзиту нафти трубопроводом "Дружба" відновляться поставки нафтопродуктів з Угорщини, зокрема дизельного пального. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Інші новини:

Про джерело: Міністерство цифрової трансформації України Міністерство цифрової трансформації України — центральний орган виконавчої влади, який відповідає за формування та реалізацію державної політики у сфері цифровізації, відкритих даних, національних електронних інформаційних ресурсів, інтероперабельності — взаємодії мережевих систем на базі уніфікованих інтерфейсів або протоколів, впровадження електронних послуг та розвиток цифрової грамотності громадян. Створене у вересні 2019 року. Міністерство є центральним засвідчувальним органом у сфері електронних довірчих послуг. Також до компетенції Міністерства належить розвиток широкосмугового доступу до інтернету, телекомунікаційних мереж та ІТ-індустрії, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред