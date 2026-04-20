Ціни на бензин та дизель скоро обваляться: наскільки подешевшає пальне

Падіння вартості пального пов’язане зі зменшенням гуртових цін на бензин та дизель.

Що буде з цінами на пальне в Україні

Головне:

Ціни на пальне в Україні скоро знизяться

Цінова динаміка на АЗС залежатиме від компанії "Укрнафта"

Суттєвого зростання цін на нафту також не очікується

Протягом тижня ціни на пальне в України знизяться. Дизель може подешевшати на 2,5-3 гривні за літр, а бензин - на 1-1,5 гривні, але все буде залежати від цінової динаміки на АЗС державної компанії "Укрнафта". Про це заявив засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін у коментарі УНІАН.

"Укрнафта, швидше за все, знизить ціни. Дизельне пальне в них має здешевшати з 89,5 до 86-87 гривень. Вартість бензину має знизитися на 1-1,5 гривні", - підкреслив він. відео дня

За його словами, падіння вартості пального пов’язане зі зменшенням гуртових цін на бензин та дизель протягом минулого тижня та бажанням мереж збільшити продажі пального.

Що відбуватиметься з цінами на нафту

Експерт також додав, що не очікує суттєвого зростання цін на нафту та котирувань газойлю.

"Нафта буде коливатися близько 95 доларів за барель, а газойль - близько 1100 доларів за тонну щонайменше два тижні. Особливих підстав зростати немає, оскільки ринок збалансований", - підсумував Льоушкін.

Як повідомляв Главред, директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев заявляв, що найближчим часом паливний ринок не побачить зниження попиту — навпаки, він залишається стабільно високим через сезонні фактори.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко розповіла, що вже фіксується стале зниження котирувань нафти на провідних біржах, що має відобразитися на внутрішніх цінах на пальне.

Водночас президент Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України" Леонід Косянчук попереджав, що навіть за достатніх обсягів нафти може виникати дефіцит окремих видів пального, передусім дизелю.

Про персону: Дмитро Льоушкін Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.

