В Україні впадуть ціни на пальне: мережам АЗС дали 10 дні

АМКУ зобов'язав мережі АЗС відреагувати на падіння цін на нафту та встановити "обґрунтовані" ціни.

В Україні впадуть ціни на пальне

В Україні можуть впасти ціни на пальне. Антимонопольний комітет України зобов'язав мережі АЗС встановити "обґрунтовані" ціни протягом найближчих 10 днів. Про це йдеться на сайті АМКУ.

Мережі АЗС закликали відреагувати не лише на зростання цін на нафту, а й на падіння.

"У свою чергу конкуренція має спонукати суб’єктів господарювання враховувати під час свого ціноутворення об’єктивні чинники не лише щодо зростання цін закупівлі, а й щодо умов їх зниження", - додали у комітеті.

Найбільші оператори мереж АЗС мають забезпечити формування та зміну роздрібних цін на бензин, дизельне пальне та скраплений газ на підставі об'єктивних економічних факторів.

"Рекомендації є обов’язковими для розгляду суб’єктами господарювання протягом 10 днів. Такий термін встановлено з метою отримання від операторів мереж АЗС ґрунтовної відповіді про вжиті заходи на ринку", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев заявляв, що найближчим часом паливний ринок не побачить зниження попиту — навпаки, він залишається стабільно високим через сезонні фактори.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко розповіла, що вже фіксується стале зниження котирувань нафти на провідних біржах, що має відобразитися на внутрішніх цінах на пальне.

Водночас президент Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України" Леонід Косянчук попереджав, що навіть за достатніх обсягів нафти може виникати дефіцит окремих видів пального, передусім дизелю.

Що таке АМКУ? Антимонопольний комітет України — державний орган зі спеціальним статусом, що має забезпечувати державний захист конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель, пише Вікіпедія.

