В Україні впадуть ціни на пальне: мережам АЗС дали 10 дні

Ангеліна Підвисоцька
24 квітня 2026, 13:53
АМКУ зобов'язав мережі АЗС відреагувати на падіння цін на нафту та встановити "обґрунтовані" ціни.
В Україні впадуть ціни на пальне / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні можуть впасти ціни на пальне. Антимонопольний комітет України зобов'язав мережі АЗС встановити "обґрунтовані" ціни протягом найближчих 10 днів. Про це йдеться на сайті АМКУ.

Мережі АЗС закликали відреагувати не лише на зростання цін на нафту, а й на падіння.

"У свою чергу конкуренція має спонукати суб’єктів господарювання враховувати під час свого ціноутворення об’єктивні чинники не лише щодо зростання цін закупівлі, а й щодо умов їх зниження", - додали у комітеті.

Найбільші оператори мереж АЗС мають забезпечити формування та зміну роздрібних цін на бензин, дизельне пальне та скраплений газ на підставі об'єктивних економічних факторів.

"Рекомендації є обов’язковими для розгляду суб’єктами господарювання протягом 10 днів. Такий термін встановлено з метою отримання від операторів мереж АЗС ґрунтовної відповіді про вжиті заходи на ринку", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев заявляв, що найближчим часом паливний ринок не побачить зниження попиту — навпаки, він залишається стабільно високим через сезонні фактори.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко розповіла, що вже фіксується стале зниження котирувань нафти на провідних біржах, що має відобразитися на внутрішніх цінах на пальне.

Водночас президент Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України" Леонід Косянчук попереджав, що навіть за достатніх обсягів нафти може виникати дефіцит окремих видів пального, передусім дизелю.

Читайте також:

Що таке АМКУ?

Антимонопольний комітет України — державний орган зі спеціальним статусом, що має забезпечувати державний захист конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель, пише Вікіпедія.

Новини партнерів

Головне за день

Більше
"10 із 30 проєктів готові": Федоров розповів про підготовку реформи мобілізації

"10 із 30 проєктів готові": Федоров розповів про підготовку реформи мобілізації

14:10Україна
В Україні впадуть ціни на пальне: мережам АЗС дали 10 дні

В Україні впадуть ціни на пальне: мережам АЗС дали 10 дні

13:53Економіка
Сніг, морози та вітер: синоптик попередила про зміни погоди на вихідних

Сніг, морози та вітер: синоптик попередила про зміни погоди на вихідних

13:09Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Загроза масованого удару з боку РФ: названо ймовірні терміни атаки

Загроза масованого удару з боку РФ: названо ймовірні терміни атаки

Китайський гороскоп на сьогодні, 24 квітня: Щурам - суперечки, Собакам - досягнення

Китайський гороскоп на сьогодні, 24 квітня: Щурам - суперечки, Собакам - досягнення

Гороскоп Таро на травень 2026: Козерогам — зміни, Водоліям — свобода, Рибам — гроші

Гороскоп Таро на травень 2026: Козерогам — зміни, Водоліям — свобода, Рибам — гроші

Три знаки зодіаку розбагатіють наприкінці місяця - хто серед щасливчиків

Три знаки зодіаку розбагатіють наприкінці місяця - хто серед щасливчиків

Київ та область охопить різке похолодання: синоптики попередили про заморозки

Київ та область охопить різке похолодання: синоптики попередили про заморозки

Останні новини

15:10

Бічні кнопки смартфона мають приховані функції: чим вони корисні

14:57

Відчутне потепління завітає на Житомирщину, але радіти рано: чим засмутить погода

14:47

Трамп накинувся на принца Гаррі через візит до Києва: що він сказав

14:14

Гороскоп Таро на завтра, 25 квітня: Тельцям — насолоджуватися, Близнюкам — вибір

14:10

"10 із 30 проєктів готові": Федоров розповів про підготовку реформи мобілізації

У Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку БілорусіУ Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку Білорусі
14:07

"Боженька мене вивіз": Повалій видала маячню про втечу з УкраїниВідео

14:06

Подружжя купило будинок наосліп і переїхало з міста до села: результат здивувавВідео

14:02

Розсада помідорів побіліла після пересадки у ґрунт: як врятувати майбутній урожай

13:53

В Україні впадуть ціни на пальне: мережам АЗС дали 10 дні

Реклама
13:47

Гороскоп на завтра, 25 квітня: Скорпіонам - суперечки, Рибам - подарунок

13:16

Актор стрічки "Ти - космос" Володимир Кравчук стане учасником нового випуску шоу "Я люблю Україну"

13:15

"Ти мені винна": Ані Лорак публічно поскаржилася на зухвалу доньку

13:09

Сніг, морози та вітер: синоптик попередила про зміни погоди на вихідних

13:05

Борщ і форшмак: чим Ярославський пригостив принца Гаррі в Києві

12:45

Новий сезон "Говорить вся країна Online": детектор брехні та резонансні історії

12:35

Голуби зникнуть з балкона назавжди: один простий спосіб, який реально працює

12:17

Господиня ділилася молоком з кошеням: воно виросло і не дає їй поїстиВідео

12:04

Китайський гороскоп на завтра, 25 квітня: Зміям — гнучкість, Щурам — сюрпризи

12:02

Буданов назвав єдність ключем до перемоги

12:00

Вбивства та інсульт: хто з учасників "Майстер Шеф" помер

Реклама
11:53

Дерево сили за датою народження: як його визначити і чи можна виростити вдома

11:52

Росія може напасти на НАТО за кілька місяців - прем'єр Польщі

11:34

Аж ніяк не "колокольчики": як правильно назвати ці ніжні сині квіти українською

11:26

Хлопчик під час прогулянки знайшов старовинну монету: її цінність вражає

11:20

РФ стягує піхоту і готується до наступу на гарячому напрямку - полковник

11:05

Боржемська засвітила обручку на підмізинному пальці: "Наміри щодо мене"

11:00

Як захистити собаку та кота від кліщів навесні: методи профілактики та зміцнення імунітету новини компанії

10:54

Кому молитися 25 квітня про гармонію в сім'ї: яке церковне свято

10:32

Путін вперше зробив важливе зізнання перед росіянами на тлі падіння рейтингів - ISW

10:08

Дрони РФ атакували балкер у Чорному морі: судно прямувало до України

09:54

"Стався напад": у відомого ведучого виявили пухлину в мозкуВідео

09:28

У Києві — вибухи, працює ППО: що відомо про атаку Росії

09:21

Війна з Іраном з’їдає боєзапаси США швидше, ніж їх виробляють: чим це загрозливо

08:38

Приховували правду і втрачали позиції: Генштаб відреагував на скандал із голодуючими бійцями ЗСУВідео

08:24

Трамп накинувся на принца Гаррі через заяву щодо України: що його так розлютило

08:10

Як війна з Іраном викрила слабке місце армії США: Невзлін розкрив подробиціПогляд

07:55

Трамп не проти: США можуть запросити Путіна на саміт G20 — WP

06:45

Росія завдала удару по Одесі: пошкоджено багатоповерхівки, є загиблі та багато пораненихФото

05:33

Три знаки зодіаку розбагатіють наприкінці місяця - хто серед щасливчиків

05:09

Названі найкращі породи собак: підходять для сім'ї і не вимагають особливого доглядуВідео

Реклама
04:10

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні з бібліотекарем за 43 с

04:00

Очікуються сильні шквали: небезпечна погода насувається на Тернопільщину

03:30

Гороскоп Таро на травень 2026: Козерогам — зміни, Водоліям — свобода, Рибам — грошіВідео

03:00

Видаляє навіть стійкі плями: одна кнопка в пралці зробить одяг в рази чистішимВідео

02:15

Вчені вразили знахідкою: під Африкою виявили розлом, що розколює континент надвоє

01:05

Київ та область охопить різке похолодання: синоптики попередили про заморозки

00:10

Війна Росії з НАТО: розкрито ймовірні напрямки російського штурму

23 квітня, четвер
23:55

Як часто потрібно робити смартфону рестарт: експерти винесли вердиктВідео

23:34

"Обстановка критична": МО про скандал із голодуючими бійцями на фронті

23:17

Не тільки "російський слід": ексспівпробітник СБУ назвав причину терактів

