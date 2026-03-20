В Україні запрацював кешбек на пальне: хто та скільки зможе отримати

З 20 березня в Україні запрацювала державна програма "Кешбек на пальне". Вона передбачає часткову компенсацію витрат українців на бензин.
Програма "паливного" кешбеку діятиме до 1 травня 2026 року. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Скільки повернуть за пальне
Відповідно до умов програми, держава компенсуватиме частину вартості пального:
- 15% - дизельне пальне;
- 10% - бензин;
- 5% - автогаз.
За оцінками уряду, економія становитиме від 2 до 11 гривень на кожному літрі залежно від виду пального. Максимальний розмір компенсації - до 1000 грн на людину на місяць.
Як отримати компенсацію
Кешбек на паливо діє в межах уже існуючої програми "Національний кешбек". Для того, щоб отримати компенсацію за витрачені на пальне кошти, українцям необхідно:
- Для тих, хто вже користується нацкешбеком, нічого змінювати не потрібно - кошти нараховуватимуться автоматично при оплаті карткою.
- Новим учасникам слід відкрити спеціальну картку в банку-партнері та обрати її для виплат у застосунку "Дія".
Компенсацію можна отримати лише на АЗС, які беруть участь у програмі. Перелік таких станцій доступний на офіційних ресурсах.
Важливо: оплата через застосунок АЗС не дає права на кешбек. Компенсацію можна отримати лише після фактичної оплати бензину чи дизелю на заправці з формуванням фіскального чека із зазначенням придбаного пального.
Коли гроші надійдуть на картку
Кешбек за купівлю пального нараховується наступного дня після заправки, а виплата здійснюється до кінця наступного місяця. Наприклад, компенсація за пальне, куплене у березні, надійде на картку "Національного кешбеку" до кінця квітня.
На що можна витратити кешбек
Отримані кошти не можна зняти готівкою - вони доступні лише для безготівкових розрахунків. Використати їх можна на:
- оплату комунальних та поштових послуг;
- придбання ліків та медичних виробів;
- продукти українського виробництва;
- книжки та друковану продукцію;
- підтримку Збройних сил України;
- благодійність.
Загальний ліміт у межах програми "Національний кешбек" залишається незмінним - до 3 000 грн на місяць.
В чому проблема кешбеку на пальне - думка експерта
Як писав Главред, директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн вважає, що ініціатива не є соціально справедливою і не вирішує системних проблем. Він пояснює, що власники автомобілів не належать до соціально вразливих груп, і в багатьох європейських країнах наявність авто автоматично виключає право на державні пільги чи субсидії.
Крім того, допомога розподіляється між усіма автовласниками незалежно від доходів, а сама компенсація незначно впливає на витрати водіїв.
"Та тисяча гривень на місяць — це фактично символічна допомога. Вона не стане суттєвою підтримкою ні для власників бюджетних авто, ні тим більше для власників дорогих машин", — каже Куюн.
Експерт зазначає, що справедливішим було б адресне надання підтримки, а великі обсяги споживання оплачувати за ринковими тарифами, і для цього вже є технічні можливості, проте потрібна політична воля для реалізації таких змін.
Кешбек на пальне - що відомо
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні готують нові програми підтримки населення, спрямовані насамперед на допомогу пенсіонерам і тим, хто найбільше потерпає від ситуації на ринку пального. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Пізніше стало відомо, що уряд розширює програму "Національний кешбек", і тепер українці зможуть отримувати відшкодування також за купівлю пального на вітчизняних АЗС. Про це заявила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
Водночас, за прогнозом засновника групи компаній Prime Дмитра Льоушкіна, протягом тижня ціни на пальне в Україні й надалі зростатимуть: дизель може подорожчати ще приблизно на 6 гривень за літр, бензин — на 3–4 гривні, а автогаз — на 2–3 гривні.
Про персону: Юлія Свириденко
Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.
17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.
