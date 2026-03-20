Читати російською
В Україні запрацював кешбек на пальне: хто та скільки зможе отримати

Інна Ковенько
20 березня 2026, 09:59
Максимальна сума кешбеку - до 1000 грн на людину на місяць.
В Україні запрацював "кешбек на пальне" - коли та як отримати гроші / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

З 20 березня в Україні запрацювала державна програма "Кешбек на пальне". Вона передбачає часткову компенсацію витрат українців на бензин.

Програма "паливного" кешбеку діятиме до 1 травня 2026 року. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Скільки повернуть за пальне

Відповідно до умов програми, держава компенсуватиме частину вартості пального:

  • 15% - дизельне пальне;
  • 10% - бензин;
  • 5% - автогаз.

За оцінками уряду, економія становитиме від 2 до 11 гривень на кожному літрі залежно від виду пального. Максимальний розмір компенсації - до 1000 грн на людину на місяць.

Як отримати компенсацію

Кешбек на паливо діє в межах уже існуючої програми "Національний кешбек". Для того, щоб отримати компенсацію за витрачені на пальне кошти, українцям необхідно:

  • Для тих, хто вже користується нацкешбеком, нічого змінювати не потрібно - кошти нараховуватимуться автоматично при оплаті карткою.
  • Новим учасникам слід відкрити спеціальну картку в банку-партнері та обрати її для виплат у застосунку "Дія".

Компенсацію можна отримати лише на АЗС, які беруть участь у програмі. Перелік таких станцій доступний на офіційних ресурсах.

Важливо: оплата через застосунок АЗС не дає права на кешбек. Компенсацію можна отримати лише після фактичної оплати бензину чи дизелю на заправці з формуванням фіскального чека із зазначенням придбаного пального.

Коли гроші надійдуть на картку

Кешбек за купівлю пального нараховується наступного дня після заправки, а виплата здійснюється до кінця наступного місяця. Наприклад, компенсація за пальне, куплене у березні, надійде на картку "Національного кешбеку" до кінця квітня.

На що можна витратити кешбек

Отримані кошти не можна зняти готівкою - вони доступні лише для безготівкових розрахунків. Використати їх можна на:

  • оплату комунальних та поштових послуг;
  • придбання ліків та медичних виробів;
  • продукти українського виробництва;
  • книжки та друковану продукцію;
  • підтримку Збройних сил України;
  • благодійність.

Загальний ліміт у межах програми "Національний кешбек" залишається незмінним - до 3 000 грн на місяць.

Юлія Свириденко НОВА, премʼєр міністр України
Юлія Свириденко / Інфографіка: Главред

В чому проблема кешбеку на пальне - думка експерта

Як писав Главред, директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн вважає, що ініціатива не є соціально справедливою і не вирішує системних проблем. Він пояснює, що власники автомобілів не належать до соціально вразливих груп, і в багатьох європейських країнах наявність авто автоматично виключає право на державні пільги чи субсидії.

Крім того, допомога розподіляється між усіма автовласниками незалежно від доходів, а сама компенсація незначно впливає на витрати водіїв.

"Та тисяча гривень на місяць — це фактично символічна допомога. Вона не стане суттєвою підтримкою ні для власників бюджетних авто, ні тим більше для власників дорогих машин", — каже Куюн.

Експерт зазначає, що справедливішим було б адресне надання підтримки, а великі обсяги споживання оплачувати за ринковими тарифами, і для цього вже є технічні можливості, проте потрібна політична воля для реалізації таких змін.

Кешбек на пальне - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні готують нові програми підтримки населення, спрямовані насамперед на допомогу пенсіонерам і тим, хто найбільше потерпає від ситуації на ринку пального. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Пізніше стало відомо, що уряд розширює програму "Національний кешбек", і тепер українці зможуть отримувати відшкодування також за купівлю пального на вітчизняних АЗС. Про це заявила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Водночас, за прогнозом засновника групи компаній Prime Дмитра Льоушкіна, протягом тижня ціни на пальне в Україні й надалі зростатимуть: дизель може подорожчати ще приблизно на 6 гривень за літр, бензин — на 3–4 гривні, а автогаз — на 2–3 гривні.

Читайте також:

Про персону: Юлія Свириденко

Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

На Україну чекає несподіваний поворот у війні: названо терміни її завершення

На Україну чекає несподіваний поворот у війні: названо терміни її завершення

Нові правила для українських біженців: що готує Євросоюз

Нові правила для українських біженців: що готує Євросоюз

Тепер він співає пісні в косоворотці в Москві: відомий співак втік з України

Тепер він співає пісні в косоворотці в Москві: відомий співак втік з України

Китайський гороскоп на сьогодні, 20 березня: Бикам - конфлікти, Кроликам - втрати

Китайський гороскоп на сьогодні, 20 березня: Бикам - конфлікти, Кроликам - втрати

Різке посилення мобілізації та облави в Україні - в ТЦК та СП зробили заяву

Різке посилення мобілізації та облави в Україні - в ТЦК та СП зробили заяву

Дівчина заглянула у сміття біля церемонії "Оскар" і забрала звідти щось цінне

Дівчина заглянула у сміття біля церемонії "Оскар" і забрала звідти щось цінне

Долар раптово полетів угору, а євро обвалився: свіжий курс валют на 20 березня

Долар раптово полетів угору, а євро обвалився: свіжий курс валют на 20 березня

Останні новини

10:43

РФ заробляє на нафті, але є нюанс: експерт оцінив, що буде з економікою ворога

10:22

На Україну чекає несподіваний поворот у війні: названо терміни її завершенняФото

10:07

Нові правила для українських біженців: що готує Євросоюз

10:07

Копія Ніколаєв: невістку Корольової застали з іншим чоловіком

10:07

"Спілкуємося": Федінчик розповів, що пов’язує його з Денисенко зараз

Росіяни підлатають діри та посилять на тиск на Україну: Андрусів - про послаблення санкцій СШАРосіяни підлатають діри та посилять на тиск на Україну: Андрусів - про послаблення санкцій США
09:59

В Україні запрацював кешбек на пальне: хто та скільки зможе отримати

09:58

ЗСУ змінили тактику ударів і створюють для РФ серйозні проблеми на всіх рівнях - ISW

09:45

Гороскоп Таро на завтра, 21 березня: Близнюкам — цінувати себе, Ракам — рішення

09:25

Коли Україна була королівством: які були її кордони на карті та хто був королемВідео

Реклама
09:15

7 речей, які давно варто винести з шафи у спальні: список здивує багатьох

08:56

Чому естонська Нарва може стати початком кінця НАТО: прогноз ПортниковаПогляд

08:42

РФ атакувала кораблі із зерном на Одещині: є постраждаліФото

08:10

Росія завдала удару по Запоріжжю, Харкову та ще трьом областям, є влучання та поранені: подробиці

08:02

Щоб не було блекаутів: на ЧАЕС стартувало нове будівництво - що відомо

07:49

Скандал на "МайстерШеф": військова прийшла на шоу, хоча мала бути на лікарняному

06:56

Тисячі морських піхотинців і бойові кораблі: США терміново перекидають війська на Близький Схід

05:50

"Зсередини починає руйнуватися": Пугачова стривожила своїм станом

05:21

Гороскоп на завтра, 21 березня: Дівам - конфлікт, Терезам - сюрприз

04:30

Крок у нове життя: для яких знаків зодіаку доля готує перезавантаження

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дроворуба за 21 с

Реклама
03:42

Зірка Голлівуду повертається в кіно через рік після смерті

03:13

Експерти назвали найкориснішу олію для смаження: більшість навіть не здогадуються

03:01

Linkin Park зареєстрували в РФ товарний знак — подробиці

02:36

Гороскоп Таро на квітень 2026 року: Ракам — свято, Левам — гроші, Дівам — зміни

02:18

Розбрат у НАТО та нові перспективи: аналітик розкрив два сценарії для України

02:09

Колишній наречений Melovin розповів про новий роман

01:55

Росія може змінити ситуацію на свою користь: тривожний прогноз щодо завершення війни

01:27

Тендітна, наче фея: як виглядає 17-річна донька соліста ТІК

01:06

РФ встановила дедлайн та першу ціль: ЗСУ розкрили, які міста під прицілом Кремля

00:47

Зірка "Розтину покаже" назвав трьох найкрасивіших акторок України

00:06

Захистять перець від грибка та попелиці: які рослини-компаньйони посадити поручВідео

19 березня, четвер
23:20

Дружина Вілліса опублікувала його свіже фото в день 71-річчя актора

23:20

Синоптик здивувала своїм прогнозом: якою буде погода в Києві 20 березня

22:48

Години відключень переписали: свіжі графіки для Дніпра та області на 20 березняФото

22:45

Ракетні удари по Москві: у Foreign Policy дізналися про підготовку потужної атаки

22:18

Зі світлом будуть не всі: графіки відключень для Запорізької області на 20 березня

22:05

Українська олімпійська чемпіонка розкрила стать первістка

22:02

Години із світлом змінились: графіки відключень для Черкаської області на 20 березня

21:46

Майже божевілля: їх відправили на випалену землю, і через 40 років результат вразив усіх

21:40

"Час завершувати паузу": Зеленський анонсував новий раунд мирних переговорів

Реклама
21:31

Гороскоп Таро на квітень 2026: Терезам — завершення, Скорпіонам — прибуток, Стрільцям — перемогаВідео

21:21

У мережі з'явилося свіже фото Ліни Костенко: як вона виглядає у свої 96 років

21:10

Люди, народжені в певні чотири місяці, мають унікальну харизму

21:01

Градуси підуть вгору: в який із днів вікенду у Дніпрі буде найтепліше

20:40

"Я дуже рада": відома співачка зробила прогноз щодо закінчення війни в Україні

20:35

Коли закінчиться війна з Іраном: оприлюднено несподіваний прогноз і головну умову

20:27

"Стануть ціллю №1": в Україні посилюють мобілізацію, як тепер шукатимуть чоловіків

20:07

РФ готує новий масований удар: які регіони та об'єкти стануть ціллю

20:06

Ситуація змінилася: українцям розповіли про відключення світла на 20 березня

19:44

Тепер він співає пісні в косоворотці в Москві: відомий співак втік з УкраїниВідео

