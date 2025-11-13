Ціни на ключовий продукт перед святами підскочать: що подорожчає на 5-7%

Економіст прогнозує, що жо кінця року ціни на м’ясо в Україні залишатимуться відносно стабільними.

Ціни на м'ясо / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне:

Ціни на м’ясо в Україні можуть зрости до кінця року на 5-7%

Перед святами можливе подорожчання курятини, свинини та яловичини

Подорожчання пов’язане зі скороченням поголів’я та вартістю кормів

До кінця року ціни на м’ясо в Україні залишатимуться відносно стабільними. Перед святами можливе певне подорожчання курятини, свинини та яловичини, проте воно не буде радикальним. Про це Главреду розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

"М’ясо в Україні і так є дорогим. Передріздвяний і передноворічний ажіотаж може призвести до зростання ціни на м’ясо на 5-7%. Плюс певному подорожчанню сприятиме скорочення поголів’я: поголів’я свиней скоротилося на 7%, корів - на 7-8%. Це, звісно, впливає на формування ціни й на ринок", - пояснив він. відео дня

Щодо курятини, Марчук зазначив, що її ціна залежить ще й від вартості кормової бази, яка також зростає. Водночас експерт підкреслив, що незважаючи на можливе підвищення, ціни ростимуть помірно.

"Скажімо так, ціну можна встановити й на рівні тисячі гривень за кілограм, але хто його буде купувати по такій ціні? Тому подорожчання буде, але помірне, і до кінця року воно складе близько 5-7%", - зазначив Марчук.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Що буде з цінами на м'ясо на свята - думка економіста

Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пензін розповів Главреду, що підвищення цін на м’ясо та м’ясні продукти очікується перед святами, але не раніше грудня. У листопаді стрімкого подорожчання експерт не прогнозує, адже наразі багато людей не мають фінансової можливості купувати дорогий продукт.

"Просто тому, що люди зараз не мають фінансової можливості купувати м'ясо, враховуючи те, скільки воно коштує", - додав експерт.

За його словами, наразі передбачити, наскільки подорожчає м’ясо, складно

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, до кінця 2025 року в Україні очікується помірне подорожчання м’яса, м’ясопродуктів, фруктів та олії, тоді як ціни на овочі та яйця залишаться стабільними. Сезонний ріст цін на м’ясо прогнозують перед новорічними святами через підвищений попит, а на свинину значного стрибка не очікують завдяки збільшеному імпорту.

Також економіст Олег Пендзин попередив, що ціни на хліб масових сортів в Україні зростатимуть не більше ніж на 2% щомісяця, навіть у складних економічних умовах. Водночас вартість кондитерських виробів може значно коливатися.

Як повідомляв Главред, після короткого здешевлення базових продуктів ціни знову пішли вгору. За даними Мінфіну, станом на 8 листопада середня ціна на картоплю у супермаркетах становить 18,15 грн за кілограм, тоді як у жовтні вона була 15,50 грн.

Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

