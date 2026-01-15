В Україні можуть ввести нові податки: у МВФ висунули головні вимоги

У МВФ зробили заяву щодо виконання Україною prior actions.

В Україні можуть ввести нові податки / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

МВФ може затвердити нову програму фінансування EFF для України

У МВФ говорять про необхідність розширення бази оподаткування

Рада директорів Міжнародного валютного фонду потенційно може затвердити нову 4-річну програму розширеного фінансування EFF для України в лютому 2026 року.

Це питання буде залежати, перш за все, від виконання Україною узгоджених попередніх дій (prior actions), заявила директор Фонду з комунікацій Джулі Козак, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Головні вимоги до України

За її словами, переговори перебувають на завершальній стадії, а міжнародні донори прагнуть забезпечити всі необхідні гарантії фінансування.

Щодо виконання Україною prior actions, Козак констатувала, що поки виконано тільки один захід – прийняття державного бюджету на 2026 рік.

"Іншим буде розширення бази оподаткування шляхом прийняття законодавства про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, закриття митних лазівок для споживчих товарів, а також відновлення і скасування пільг з ПДВ. Отже, швидкі дії української влади щодо виконання цих та інших попередніх заходів матимуть вирішальне значення для підтримки імпульсу реформ і допомоги Україні в залученні фінансування для її значних потреб", – підкреслила директор Фонду з комунікацій.

Коли очікувати важливого рішення

"У нас (поки що) немає дати засідання ради директорів... Ми сподіваємося, що потенційно зможемо провести засідання ради директорів у лютому", – сказала вона.

Згода Європейської Ради надати Україні 90 млрд євро фінансової підтримки протягом 2026 і 2027 років є важливою віхою на шляху до подолання фінансового дефіциту України, який оцінюється в $63 млрд у 2026-2027 роках і в $136,5 млрд на період дії програми з 2026 по 2029 рік, і відновлення стійкості боргу, додав Козак.

Що кажуть у Раді про нові податки

Уряд запропонував законопроект, спрямований на впорядкування оподаткування онлайн-платформ. Голова профільного парламентського комітету Данило Гетманцев пояснив, що документ не передбачає нових податкових зобов'язань для пересічних громадян, які не займаються бізнесом. За його словами, оподаткування не торкнеться людей, які продають товари час від часу або виключно для власних побутових потреб.

Підвищення податків в Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Україні готується новий податковий законопроект. Громадянам буде дозволено користуватися пільговим режимом оподаткування доходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як хочуть оподатковувати віртуальні активи. Проект закону про оподаткування криптовалют готується до першого читання.

Як повідомляв Главред, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон №9319, який переносить набрання чинності підвищення податків для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування третьої групи.

Про установу: МВФ Міжнародний валютний фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) - спеціалізована установа та найбільша фінансова організація світу. МВФ може давати кредити будь-якій зі своїх країн-членів, яка відчуває брак іноземної валюти для покриття короткострокових фінансових зобов'язань, повідомляє "Вікіпедія".

