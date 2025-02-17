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В Україні змінилася вартість овочів і фруктів: нові ціни

Віталій Кірсанов
17 лютого 2025, 13:21
37
Ціни на огірки продовжили зростати другий тиждень поспіль, а кріп і петрушка подешевшали.
ціни
В Україні змінилася вартість овочів і фруктів / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Актуальні ціни на овочі
  • Актуальні ціни на фрукти

Минулий тиждень в Україні відзначився змінами цін лише за деякими позиціями овочів і зелені. Запаси імпортного томату на складах змусили продавців знизити ціни. Про це повідомляє EastFruit.

Аналітики проєкту зазначили, що помідори подешевшали з 85-90 до 75-80 гривень за кілограм. Також дешевше, ніж тижнем раніше, продавався солодкий перець - нижня цінова межа впала зі 140 до 135 грн/кг.

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Водночас ціни на огірки продовжили зростати другий тиждень поспіль. Якщо раніше популярний салатний овоч віддавали по 85-140 грн/кг, то тепер 95-140.

Кріп і петрушка подешевшали - верхня цінова межа впала з 300 гривень за кілограм до 250, а ціна на зелену цибулю зросла - нижня цінова межа підскочила з 80 до 100 гривень за кілограм.

Що стосується фруктів, то ціни змінилися різноспрямовано. Погіршення якості яблук у сховищах активізувало продажі, але на тлі низького попиту призвело до зниження цін. Так, верхня цінова межа знизилася з 35 до 30 грн/кг. Водночас обмежена пропозиція винограду дала змогу продавцям підвищити ціни з 165-180 до 180-250 грн/кг.

Крім того, подорожчав мандарин з 55-125 до 60-145 грн/кг. Також зросла вартість ківі. Ціни піднялися зі 100-105 до 105-270 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, у лютому очікується зростання цін на хліб на 3-5% через здорожчання сировини, повідомила науковиця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна. За її словами, за грудень-січень борошно подорожчало на 3,7% (до 19,93 грн/кг), а соняшникова олія - на 6% (до 72,73 грн/кг).

Також у лютому в Україні очікується підвищення цін на крупи, заявила науковиця Світлана Черемісіна. Вартість різних видів круп може збільшитися на 5-7% через проблеми з енергопостачанням, подорожчання палива і підвищення податків.

Як повідомляв Главред, в Україні різко подорожчали тепличні огірки. Ціни зросли на 23% через високий попит і обмежену пропозицію.

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