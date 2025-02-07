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Ціни зросли на 23% за тиждень: в України стрімко дорожчає популярний овоч

Марія Николишин
7 лютого 2025, 18:32
447
На сьогоднішній день основну пропозицію на українському ринку становить імпортна продукція.
Ціни зросли на 23% за тиждень: в України стрімко дорожчає популярний овоч
Ціни на огірки / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Вартість тепличних огірків знову зросла
  • Огірки надходять у продаж по 80-120 грн/кг
  • Приводом для подорожчання стала обмежена пропозиція цієї продукції

В Україні знову піднялись ціни на тепличні огірки. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що підвищення цін у цьому сегменті учасники ринку пов'язують з активізацією попиту на тепличні огірки на тлі відносно низької пропозиції цієї продукції.

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"На сьогоднішній день тепличний огірок надходить у продаж по 80-120 грн/кг ($1,93-2,89/кг), а це в середньому на 23% дорожче, ніж тижнем раніше", - йдеться в повідомленні.

За словами аналітиків, ще одним приводом для подорожчання тепличних огірків стала обмежена пропозиція цієї продукції на ринку.

"На сьогоднішній день основну пропозицію на українському ринку становить виключно імпортна продукція, оскільки українські тепличні комбінати вийдуть на ринок з новим оборотом не раніше середини поточного місяця", - наголосили вони.

Водночас, незважаючи на подорожчання тепличних огірків, на сьогоднішній день дана продукція в Україні пропонується до продажу в середньому на 12% дешевше, ніж на початку лютого минулого року.

Ціни на продукти - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні почала дешевшати картопля. Основна причина – це зниження попиту, через що фермери змушені продавати її дешевше.

Аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка заявив, що ціни на яйця в Україні після новорічних свят несподівано пішли вниз. Тепер українцям варто очікувати подорожчання цього продукту за тиждень-два до Великодня, який настане 20 квітня.

Крім того, в Україні рекордно зросла ціна на білокачанну капусту. Вартість цього продукту на ринках і в магазинах цього тижня вища на 15% у порівнянні з кінцем минулого тижня.

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