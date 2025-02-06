Вартість яєць в Україні: експерт сказав, коли ціни на них підуть угору

Протягом зими ще можливе зростання вартості яєць, оскільки вона серйозно залежить від цін на корми.

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Експерт сказав, коли ціни на яйця підуть вгору / Колаж Главред, фото: УНІАН

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Суттєвого подорожчання яєць в Україні поки що не очікується

Яйця в Україні за рік подорожчали більш ніж на 30%

Ціни на яйця в Україні після новорічних свят несподівано пішли вниз. Тепер українцям варто очікувати подорожчання цього продукту за тиждень-два до Великодня, який настане 20 квітня. Таку думку висловив аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка, пише УНІАН.

Він зазначив, що на сьогодні середня вартість яєць варіюється в діапазоні від 62 до 68 гривень за десяток. За його словами, в деяких місцях вартість може бути нижчою за 58 гривень - це можуть бути інші торгові марки, або просто розмір яйця менший.

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"Ціни на яйця несподівано трохи відкотилися назад після Нового року, найімовірніше, через те, що в Україні немає сильних перебоїв з електропостачанням, і температура повітря протягом останнього місяця була переважно плюсова, а тому витрати на виробництво були не такими суттєвими. Другий фактор, який міг вплинути на вартість яєць, - збільшення пропозиції, оскільки торік розпочалося відновлення виробництва, і якщо порівняти 2023 і 2024 роки, то торік виробництво зросло на 0,7%. Це досить таки непоганий показник. Відновлення виробництва, найімовірніше, продовжиться і 2025 року", - розповів експерт.

На його думку, у зв'язку з цим істотного здорожчання яєць в Україні поки що не очікується, але за тиждень-два до Великодня ціни на яйця можуть зростати, тому що в передсвятковий час на цей продукт доволі таки великий попит.

"Може й бути така ситуація, що вартість яєць взагалі не зросте, а триматиметься на тому ж самому рівні. Усе залежатиме від того, які у квітні будуть погодні умови. Якщо в березні-квітні буде тепло, то передумов до зростання ціни не буде", - зазначив Гопка.

Водночас він вказав, що через кілька днів після Великодня ціни на яйця можуть просісти до показників 2024 року.

Перед Новим роком Гопка розповів, що яйця в Україні за рік подорожчали більш ніж на 30%, але в грудні 2024 року фіксувалося невелике зниження цін. За його словами, на ціну продукту могли вплинути погодні умови, зниження експортних постачань, а також виробники могли надати яйця ритейлерам за нижчою ціною, а ті вирішили за допомогою акційних пропозицій налагодити швидший збут.

Тоді експерт зазначив, що протягом зими ще можливе зростання вартості яєць, оскільки вона серйозно залежить від цін на корми.

Ціни на продукти - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що в лютому і березні 2025 року ціни на продукти в Україні зростатимуть, особливо це стосується овочів.

Також відомо, що ціни на овочі в Україні змінилися різнопланово: цибуля та морква дешевшали, а огірок і солодкий перець - дорожчали.

Крім того, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що в першій половині року в Україні можуть зрости ціни на продукти на 10-20%. Підвищення тарифу на транспортування газу спровокує стрибок цін практично на всі товари і послуги.

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