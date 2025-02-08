Різкий стрибок цін вже у лютому: в Україні можуть подорожчати популярні крупи

Лише за період грудень 2024 року – січень 2025 року ціна гречки зросла на 5,4 %.

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Ціни на крупи / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні подорожчають крупи

Ціни можуть зрости на 5 – 7%

У лютому ціни в Україні можуть змінитися під впливом численних факторів. Очікується, що найбільші зміни відбудуться у вартості продуктів харчування. Зокрема, подорожчають крупи. Про це заявила вчена Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна, передає 24 Канал.

За її словами, ціни на крупи різних видів можуть збільшитися на 5 – 7%.

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"Ситуація погіршується складною ситуацією з енергопостачанням, здорожчанням палива та підняттям податків", - наголосила Черемісіна.

Вона також додала, що лише за період грудень 2024 року – січень 2025 року:

ціна гречки зросла на 5,4 %, до 35,19 гривні за кілограм;

пшеничні крупи подорожчали на 5,0 %, до 20,18 гривні за кілограм;

ячні крупи – на 4,7 %, з 19,01 до 19,90 гривні за кілограм;

манні крупи – на 4,6 %, з 25,15 до 26,31 гривні за кілограм;

рис – на 0,8 %, до 56,11 гривні за кілограм.

пшоно подорожчало на 6 копійок (+0,2 %) – до 25,41 гривні за кілограм.

Ціни на продукти - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні знову піднялись ціни на тепличні огірки. Підвищення цін у цьому сегменті учасники ринку пов'язують з активізацією попиту на тепличні огірки на тлі відносно низької пропозиції цієї продукції.

Водночас, в Україні почала дешевшати картопля. Основна причина – це зниження попиту, через що фермери змушені продавати її дешевше.

Крім того, ціни на яйця в Україні після новорічних свят несподівано пішли вниз. Тепер українцям варто очікувати подорожчання цього продукту за тиждень-два до Великодня, який настане 20 квітня.

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Хто така Світлана Черемісіна? Світлана Черемісіна - доктор економічних наук, головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру Інститут аграрної економіки, пише agrotimes.

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