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Нові цінові "рекорди": в Україні дорожчатиме популярний продукт

Марія Николишин
8 лютого 2025, 18:45
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Складові для хлібопекарської галузі продовжують дорожчати.
Нові цінові 'рекорди': в Україні дорожчатиме популярний продукт
Ціни на хліб / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

  • В Україні можуть піднятись ціни на хліб
  • Він може подорожчати на 3-5%
  • Водночас, ціна борошна зросла на 3,7%

У лютому буде спостерігатися здорожчання продуктів з дешевшого сегмента, зокрема хліб може подорожчати на 3-5%. Про це повідомила науковиця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна, передає 24 Канал.

За її словами, сировинні складові для хлібопекарської галузі продовжують дорожчати.

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"Протягом грудня та січня ціна борошна зросла на 3,7% і склала 19,93 гривні за кілограм, соняшникова олія подорожчала на 6,0%, до 72,73 гривні за кілограм. Ціна цукру залишилась відносно стабільною: здорожчання становило лише 0,1%, до 33,16 гривні за кілограм", - підкреслила науковиця.

Водночас, за даними Державного комітету статистики України, з грудня 2024 року по січень 2025 року ціни на хліб зросли:

  • пшеничний з борошна вищого ґатунку – на 1,8% до 51,91 гривні за кілограм;
  • пшеничний з борошна першого ґатунку – на 3,0% до 42,52 гривні за кілограм;
  • житній – на 3,0% до 45,12 гривні за кілограм;
  • батон – на 3,1% до 27,78 гривні за пʼятсот грам.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у лютому ціни в Україні можуть змінитися під впливом численних факторів. Очікується, що найбільші зміни відбудуться у вартості продуктів харчування. Зокрема, подорожчають крупи.

Також в Україні знову піднялись ціни на тепличні огірки. Підвищення цін у цьому сегменті учасники ринку пов'язують з активізацією попиту на тепличні огірки на тлі відносно низької пропозиції цієї продукції.

Водночас, в Україні почала дешевшати картопля. Основна причина – це зниження попиту, через що фермери змушені продавати її дешевше.

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Хто така Світлана Черемісіна?

Світлана Черемісіна - доктор економічних наук, головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру Інститут аграрної економіки, пише agrotimes.

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