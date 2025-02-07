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Важливий продукт стрімко подешевшає: українців порадували прогнозом

Даяна Швець
7 лютого 2025, 01:40
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Експерти не очікують здорожчання у 2025 році.
украинская гривна, супермаркет, продукты
Ціни на молочку можуть впасти / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

  • Молочні продукти можуть подешевшати вже навесні
  • У першому кварталі 2025-го ціни на молоко не виростуть

Українці можуть не хвилюватися щодо здорожчання молочної продукції у першому кварталі 2025 року. Ба більше, деякі позиції можуть навіть подешевшати.

Як розповів виконавчий директор Союзу молочних підприємств Арсен Дідур, подальший розвиток цін на молочний ринок після першого кварталу залежатиме від курсу гривні та зовнішніх факторів.

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"Якщо ціни на якісь продукти стимулюватимуть експорт, то це позначиться і на внутрішньому ринку", - зазначив експерт в інтерв'ю "Економічній правді".

За його словами, в першому півріччі очікується стабілізація вартості сировини, а виробники вже розпочали переговори щодо можливого зниження закупівельних цін на молоко.

"Думаю, що ціни навіть рухатимуться вниз", – зазначив Дідур, додаючи, що у 2025 році на ринку може з’явитися більше молока-сировини, що сприятиме зниженню вартості продукції.

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, ціни на тепличні огірки в Україні впали на 27%. Здешевлення, за словами експертів, пояснюється низьким попитом та збільшенням поставок імпортних огірків.

Також в Україні здешевшала цибуля на 12%. Так, на сьогодні кілограм цибулі коштує 8-14 грн/кг ($0,19-0,34/кг), залежно від якості та обсягів пропонованих партій.

Також раніше повідомлялося, що ціни на молочні продукти сповільнили зростання через зниження купівельної спроможності населення. Експерти пояснювали, за що доведеться платити менше.

Більше економічних новин:

Хто такий Арсен Дідур?

Арсен Дідур — відомий український експерт у сфері молочної промисловості, який обіймає посаду виконавчого директора Спілки молочних підприємств України (СМПУ) з червня 2021 року, повідомляє latifundist.com.

Має значний досвід у галузі сільського господарства та молочного виробництва, зокрема, з 2002 по 2015 рік був головою спостережної ради приватного акціонерного товариства "Куликівське молоко". Також у 2015-2020 роках працював заступником голови Чернігівської обласної ради

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