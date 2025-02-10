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Ціни "тануть на очах": в Україні різко дешевшають популярні овочі

Руслана Заклінська
10 лютого 2025, 11:39
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Більшість овочів борщового набору подешевшали через погіршення якості після тривалого зберігання.
Ціни 'тануть на очах': в Україні різко дешевшають популярні овочі
Ціни на овочі падають / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Більшість овочів борщового набору подешевшали
  • Пекінська капуста подорожчала
  • Ціни на фрукти залишилися без змін

В Україні впродовж тижня знизилися ціни на більшість овочів борщового набору. Основна причина – погіршення якості коренеплодів через тривале зберігання. Про це повідомили аналітики EastFruit.

Ціни на картоплю впали з 23-25 грн/кг до 20-25 грн/кг. Подібна ситуація і з цінами на ріпчасту цибулю - вона подешевшала з 14-15 грн/кг до 12-14 грн/кг.

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Морква також знизилася в ціні: раніше вона коштувала 28-32 грн/кг, а тепер – 25-28 грн/кг. Буряк подешевшав не так суттєво – з 15-17 грн/кг до 14-16 грн/кг. Білокачанна капуста знизилася в ціні до 35-38 грн/кг, хоча ще тиждень тому коштувала 37-40 грн/кг.

Однак не всі овочі стали доступнішими для покупців. Пекінська капуста, навпаки, різко подорожчала. Якщо раніше її можна було купити по 30-40 грн/кг, то зараз вартість підскочила до 55-60 грн/кг.

Також незначно знизнизилися ціни на баклажани. Вони подешевшали з 180-200 грн/кг до 170-180 грн/кг.

Що стосується фруктів, то їхня вартість не змінилася із попереднього тижня.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, у лютому очікується зростання цін на хліб на 3-5% через подорожчання сировини, повідомила науковиця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна. За її словами, за грудень-січень борошно подорожчало на 3,7% (до 19,93 грн/кг), а соняшникова олія – на 6% (до 72,73 грн/кг).

Також у лютому в Україні очікується підвищення цін на крупи, заявила вчена Світлана Черемісіна. Вартість різних видів круп може збільшитися на 5–7% через проблеми з енергопостачанням, подорожчання палива та підвищення податків.

Як повідомляв Главред, в Україні різко подорожчали тепличні огірки. Ціни зросли на 23% через високий попит та обмежену пропозицію.

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EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

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