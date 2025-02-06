Можна видихнути: ціни на ключовий продукт не зростатимуть, але є 'загвоздка'

Ціни не зміняться, але фермери все одно б’ють на сполох.

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Ціни на картоплю не зростатимуть / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Про що мова:

Картопля не подорожчає найближчим часом

Фермери втратили до 30% врожаю картоплі

Найближчим часом українці можуть не хвилюватися щодо стрибка цін на картоплю, однак до нового врожаю значна частина продукції на ринку буде імпортною. Як розповів виданню EastFruit комерційний директор компанії "Ван Дайк Технікс" Андрій Марущак, українські фермери нині стикаються із дефіцитом насіннєвої картоплі.

‌‌‌‌‌‌‌‎"‎Картопля кардинально дорожчати не буде. Тут все дуже просто. Нинішня ціна забезпечує безпосередній імпорт картоплі з Нідерландів, Польщі, Литви. З тих країн, де з урожайністю та якістю все дуже добре. І вони готові продавати її за тією ціною, яка у нас тут сьогодні. Не варто очікувати, що в них закінчиться картопля, а потім подорожчає наша‌‌‌‌‌‌‌‎"‎, – вважає фахівець галузі. відео дня

Через несприятливі погодні умови у 2023 році деякі аграрії втратили до 30% своїх полів. Літня посуха, а потім сильні дощі негативно вплинули не лише на обсяги зібраної картоплі, але й на її якість.

"І ця проблема спіткала не лише українських картоплярів", – додає спеціаліст.

Крім того, виробники зіткнулися зі зростанням цін на засоби захисту рослин та добрива, що ускладнило ведення господарства.

За словами Марущака, ціни на цей овоч поки що залишатимуться стабільними, але українцям доведеться споживати більше імпортної картоплі, поки не з’явиться новий урожай.

Чи зміниться ситуація навесні – залежатиме від подальших погодних умов та постачання якісного насіння.

Ціни на продукти - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред раніше, одразу кілька продуктів в Україні стали дорожчими. До прикладу, груші подорожчали з 40-80 грн/кг до 65-95, а ківі стали доступнішими – їхня вартість знизилася зі 100-120 грн/кг до 95-105.

Окрім цього, в Україні здешевшав на 12% один із основних овочів. Фермери змушені знижувати ціни на цибулю через надлишок пропозиції та поступове зниження якості цієї продукції.

Також на 27% стали доступнішими тепличні огірки. Зараз на внутрішньому ринку огірки продаються за ціною від 65 до 110 грн/кг ($1,55-2,63/кг), що в середньому на 19% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

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